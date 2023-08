W imię sprawiedliwej transformacji tracimy 30 mld zł rocznie

Zdecydowane "tak" dla polskiego węgla kamiennego i brunatnego - postuluje w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych.

Janusz Kowalski wskazuje, że trzeba odrzucić unijny system handlu emisjami.

Polska w zeszłym roku na EU ETS straciła 30 mld zł - zaznacza Kowalski.

Jego zdaniem nie ma żadnej sprawiedliwej transformacji. - To są kompletne bzdury - podkreśla Janusz Kowalski.

- Jeżeli w Polsce jest przemysł drzewny, to w sposób naturalny mamy odpady z tego przemysłu. W Polsce nie wycina się lasów na cele ogrzewnictwa czy na cele energetyczne. To jedno z kłamstw tzw. ekologów - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych.

- Jeżeli mamy zatem te pozostałości, to albo je wykorzystamy na cele ogrzewnictwa w Polsce, albo też będzie to eksportowane. Jestem zwolennikiem tego, żeby tam, gdzie to możliwe - chociażby w Kuźni Raciborskiej - ciepłownia była na biomasę leśną, a nie na importowany gaz ziemny. To wzmacnia nasze bezpieczeństwo energetyczne - dodaje Janusz Kowalski.

Biomasa agro ma pozwolić ograniczyć import węgla

Wskazuje przy tym, że część węgla importowanego można bez problemu przez najbliższe pięć-siedem lat zastąpić biomasą agro.

- To ogromny potencjał - ocenia Janusz Kowalski. - Polska jest jednym z nielicznych państw, które nie wykorzystują tego potencjału. Idziemy w kierunku niestabilnych OZE, czyli wiatraków czy fotowoltaiki. A przecież mamy biomasę - dodaje.

Kowalski: dzisiaj Polska finansuje transformację energetyczną innych państw

- Zatem - zdecydowane "tak" dla polskiego węgla kamiennego i brunatnego - postuluje Janusz Kowalski.

- I odrzucenie unijnego systemu handlem emisjami - natychmiast po wyborach zdjęcie tego parapodatku. Nie ma żadnej sprawiedliwej transformacji. To są kompletne bzdury. Polska w zeszłym roku na EU ETS straciła 30 mld zł. Wystarczy wyrzucić EU ETS i mamy gigantyczne pieniądze, które zostaną w polskich firmach na inwestycje, na nowe miejsca pracy. Dzisiaj Polska finansuje transformację energetyczną innych państw. Jesteśmy po prostu okradani przez UE. I trzeba to po prostu zlikwidować - podsumowuje Janusz Kowalski.

