W Indiach brakuje węgla energetycznego

Niespotykane od ponad 50 lat wysokie temperatury utrzymujące się od kliku tygodni w Indiach doprowadziły do ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną. Znaczna jej część produkowana jest elektrowniach wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny. Według rządowych szacunków w rocznym okresie rozliczeniowym, który kończy się 31 marca 2023 roku zabraknie około 50 milionów ton węgla.

Ministerstwo Energetyki Indii w przedstawionym raporcie oceniło, że we wrześniu tego roku w kraju może zabraknąć 42,5 miliona ton węgla kamiennego zaś w całym rocznym okresie rozliczeniowym budżetu, który kończy się 31 marca 2023 niedobory wzrosną do około 50 milionów ton.

Wynika to ze znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną, które utrzymuje się już od dwóch miesięcy oraz zmniejszenia wydobycia w krajowych kopalniach. Od kwietnia notowane są ekstremalnie wysokie temperatury przekraczające 40 stopni C, co spowodowało wzrost konsumpcji energii do najwyższego poziomu w historii.

Zapasy w elektrowniach w ostatnim czasie spadły o 13 procent i w wielu przypadkach pozwalają na niezakłóconą produkcję przez zaledwie kilka dni. To oznacza niebezpieczeństwo powstania niekontrolowanych przerw w dostawach prądu. Przedstawiciele władz centralnych i stanowych zaapelowali do państwowej spółki India Coal, która rocznie wydobywa ponad 550 milionów ton węgla, o to, aby jak najszybciej podjęła starania na rzecz zwiększenia importu węgla na potrzeby energetyczne.

Okazuje się jednak, że mimo utrzymujących się wysokich cen węgla na rynkach światowych, bardzo trudno jest podpisać kontrakty na dostawy milionów ton tego surowca, chyba, że w grę wchodzi węgiel rosyjski. Według szacunków rządowych w okresie od marca 2022 do końca marca przyszłego roku zużycie węgla kamiennego w Indiach będzie na rekordowym poziomie 785 milionów ton.

