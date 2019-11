W innych spółkach bacznie spoglądają na JSW i na to, jak pójdą jej prace z kotwieniem

Realizacja prowadzonego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) przez spółkę-córkę JSW Innowacje projektu „Samodzielna obudowa kotwiowa” przebiega zgodnie z założeniami. Prowadzone są prace związane z montażem nowoczesnego kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 w specjalnie zaprojektowanym i wykonanym stanowisku montażowym na dole kopalni „Budryk”.

Według producenta ich maksymalna prędkość pracy wynosi 27 ton urobku na minutę. Należy założyć, że sukces projektu „Samodzielna obudowa kotwiowa” utoruje drogę kolejnym inwestycjom tego typu - z korzyścią dla całego sektora wydobywczego w Polsce.- Po zakończeniu prac projektowych zamierzamy - jako JSW Innowacje SA - projekt ten skomercjalizować. Już teraz mamy sygnały o zainteresowaniu problematyką samodzielnej obudowy kotwowej z kopalń innych spółek węglowych - wskazuje Zenon Ścigała, cytowany w Solidarności Górniczej. Niebawem rozruch i pierwsze próby ruchowe kombajnu.Samonośna obudowa kotwiowa, mająca postać cięgien (kotwi) umieszczanych w otworach wykonanych w stropie i po bokach wyrobiska. Głowica kotwi znajduje się w wywierconym otworze, natomiast jej końcowa część podtrzymuje zewnętrzną warstwę skalną.Taki sposób, stosowany np. w kopalniach amerykańskich czy australijskich, jest znacząco tańszy od obudowy podporowej i - jak zapewnia wielu specjalistów - równie bezpieczny i efektywny. JSW jako pierwsza w polskim górnictwie węgla kamiennego zamierza skorzystać z tego typu obudowy.Obudowa kotwiowa jest stosowana w światowym górnictwie węglowym od wielu lat - zarówno w wyrobiskach udostępniających, wykonywanych w skałach płonnych, jak i w wyrobiskach przygotowawczych, wykonywanych w węglu. Doświadczenia kopalń amerykańskich i australijskich wskazują, że bezpiecznie spełnia swoje zadania nawet w słabych skałach stropowych.Obudowa kotwiowa jest stosowana na całym świecie, w tym m.in. w Australii, w RPA, czy w Czechach. Koszty robót przygotowawczych w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej stanowią poważną część kosztów wydobycia węgla, dlatego spółka szuka efektywniejszych rozwiązań. Stosowanie obudowy kotwiowej ma dać szansę na zmniejszenie nakładów ponoszonych w procesie przygotowania pola do eksploatacji.Jastrzębska Spółka Węglowa wydobywa głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Zamierza ona zwiększyć produkcję do około 18 mln ton rocznie, a węgiel koksowy ma stanowić około 85 proc. całości wydobycia.Zobacz również: JSW: karty zamiast bonów