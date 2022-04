W Jastrzębiu-Zdroju był wstrząs. Zdarzenie miało miejsce w kopalni Borynia-Zofiówka

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) przekazała, że do wypadku doszło w nocy, około godziny 3.40. Rolę w zdarzeniu odegrał metan.

W sobotę rano nie było kontaktu z 10 osobami. Jak doprecyzowała JSW w rejonie wypadku było 62 pracowników. 52 udało się opuścić niebezpieczny rejon o własnych siłach. Trwa akcja ratownicza, której celem jest odnalezienie 10 pozostałych osób.

Jak mówił na antenie Polsat News rzecznik JSW Sławomir Starzyński. - Nie było pożaru ani wybuchu metanu, był wyciek metanu. - W sobotę rano w akcji ratowniczej brało udział sześć zastępów ratowniczych, w sumie 30 ratowników.

Gdy informacja o wstrząsie dotarła do opinii publicznej skomentował ją szybko premier Mateusz Morawiecki. Napisał na Facebooku. Post datowany jest na godzinę 9:20. Szef rządu skomentował wypadek słowami:

- Kolejne druzgoczące wiadomości ze Śląska - o godzinie 3.40 w kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w Jastrzebiu Zdroju doszło do wstrząsu wysokoenergetycznego. Trwa akcja ratownicza, niestety wciąż nie ma kontaktu z 10 górnikami. Zawiązany sztab ratunkowy pracuje by bezpiecznie dotrzeć do pozostałych na dole ludzi. Moje myśli i modlitwy skupione są wokół nich i ich bliskich.

Wstrząs, do którego doszło w Zofiówce to kolejny wypadek w polskich kopalniach w ciągu ostatnich dni. Tego typu wydarzenia w kopalniach rzadko zdarzają się w tak bliskim sąsiedztwie czasowym.

- W piątek zapadła decyzja o odstąpieniu od prowadzenia akcji ratowniczej w kopalni Pniówek w Pawłowicach w celu wydobycia siedmiu górników, zagrożony rejon zostanie odizolowany - poinformował prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny. Przypomnijmy, że w kopalni Pniówek trwa akcja ratownicza po wypadku, który miał miejsce w środku tygodnia.