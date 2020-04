W JSW liczą na odbudowę popytu na węgiel koksowy po pandemii koronawirusa

- Najwięksi kontrahenci Jastrzębskiej Spółki Węglowej również ogłosili siłę wyższą w swoich firmach i my także to zrobiliśmy, aby zabezpieczyć interesy JSW - mówi portalowi WNP.PL Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). W spółce liczą na to, że po okresie pandemii JSW będzie pracowała znowu na zwiększonych obrotach, bowiem zapotrzebowanie na węgiel koksowy i energetyczny znacząco wzrośnie.