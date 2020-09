W JSW oddano kolejne silniki gazowe opalane metanem

W kopalni Knurów-Szczygłowice, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej oddano trzy silniki gazowe opalane metanem o łącznej mocy 12 MW elektrycznej. Pozwolą one na zwiększenie wykorzystania metanu ujmowanego z kopalń.

Trzy uruchomione silniki gazowe w kopalni Knurów-Szczygłowice, o mocy 4 MW każdy, są produkcji koncernu Caterpillar. Produkują one energię elektryczną i ciepło.Silniki te mogą pracować na gazie kopalnianym o zawartości metanu od 40 proc. do 70 proc.Instalacja została zaprojektowana, zainstalowana i uruchomiona przez spółkę Eneria, która będzie również zapewniać bieżące wsparcie dla systemu poprzez trzyletnią umowę serwisową.Energia elektryczna produkowana w instalacji jest wykorzystywana m.in. do zasilania przenośników, sprężarek i systemów wentylacji kopalni.Tylko w pierwszym kwartale 2020 r. w kopalniach JSW ujęto 37,7 mln metrów sześciennych metanu, z czego zagospodarowano 21,3 mln metrów sześciennych.Na potrzeby własne, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zużyto 5,3 mln metrów sześciennych (z czego 5,1 mln metrów sześć. do produkcji energii elektrycznej oraz 189 tys. metrów do produkcji energii cieplnej). Pozostała część zagospodarowanego metanu, w ilości 15,9 mln metrów sześciennych, została sprzedana firmom zewnętrznym.Caterpillar to największy na świecie producent maszyn budowlanych i górniczych a także silników dieslowskich i turbin gazowych. Firma zatrudnia ponad 100 tys. osób. Jej historia sięga końca XIX wieku kiedy to zaczynała produkować traktory parowe.