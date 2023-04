W kilka dni wydobywają więcej węgla niż my w rok. Jednak to polskie kopalnie są zagrożone

Czy to nie jest absurdalne? Jak najbardziej! W Polsce wydobywa się rocznie mniej węgla kamiennego niż w Indiach czy Chinach w ciągu kilku dni. A mimo to polityka unijna w praktyce zwalcza właśnie polskie górnictwo.

Przykładowo produkcja firmy Coal India w lutym 2023 roku wyniosła 68,8 mln ton węgla. Natomiast polskie kopalnie zdołały w całym 2022 roku wydobyć 52,8 mln ton węgla wobec ok. 55 mln ton wydobytych w 2021 roku.

Zatem wydobycie węgla w polskich kopalniach spada. A i tak chce się doprowadzić do szybszej likwidacji polskich kopalń za pomocą rozporządzenia dotyczącego emisji metanu.

Przypomnijmy: rozporządzenie unijne w obecnej postaci wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego.

Gdyby to rozporządzenie nie zostało złagodzone, oznaczałoby to przyspieszoną likwidację polskiego górnictwa. Dlatego polska strona będzie zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

W odróżnieniu od kopalń w Unii Europejskiej, dostawcy węgla z zewnątrz nie będą podlegać restrykcjom rozporządzenia

Stara maksyma mówi, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I być może to jest właśnie sedno całej sprawy.

- Zapotrzebowanie na węgiel nie zniknie z dnia na dzień. Jeśli przestanie istnieć branża wydobywcza, zarobią importerzy, którzy nie będą obciążeni parapodatkiem z tytułu emisji metanu. Być może taki jest ukryty cel pomysłodawców „dyrektywy metanowej” oraz tych, którzy jej się nie przeciwstawiają, kto wie - wskazał niedawno przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

W branży górniczej zwraca się uwagę na nierówne traktowanie producentów węgla. W odróżnieniu od kopalń w UE, dostawcy węgla z zewnątrz nie będą podlegać restrykcjom rozporządzenia. Każdy importer węgla do Polski składać ma jedynie deklaracje. Nawet jeżeli nie będzie wiedział, jaka jest metanowość w jego kopalni, to nic nie musi wpisywać, bo przecież nikt go nie sprawdzi.

- Uważamy, że ustalanie limitów jest nie w porządku, bo przyspiesza likwidację kopalń i takie działanie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją - jest to dzika transformacja - zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

W emisjach metanu z eksploatowanych pokładów węgla przoduje osiem państw świata: Chiny, Rosja, Indonezja, Indie, USA, Australia, RPA i Kazachstan, wśród których ponad połowę emitują same Chiny - ponad 20 mln ton.

W Parlamencie Europejskim zwolennicy rozsądku w kwestii górnictwa wydają się być w mniejszości

- Europa przeszła przez zimę w miarę obronną ręką i znów powróciły pomysły oderwane od rzeczywistości. W Parlamencie Europejskim zwolennicy rozsądku są w mniejszości, a ten stan rzeczy mogą zmienić jedynie Europejczycy swoimi decyzjami wyborczymi w maju przyszłego roku - oceniła w niedanej rozmowie z portalem WNP.PL Izabela Kloc, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości.

W 2022 roku globalna produkcja węgla osiągnęła historyczny rekord, wynosząc 8,4 mld ton. Była o 700 mln ton wyższa niż w 2020 roku oraz aż o niemal cztery miliardy ton wyższa niż w 2000 roku na początku XXI wieku.