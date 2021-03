W Koninie chcą budować nową tożsamość. Inaczej transformacja się nie uda

Transformacja to także budowanie tożsamości dla regionu. To budowanie nowych miejsc pracy, ale także nowej tożsamości. Nie powinniśmy rozmawiać o węglu, ale powinniśmy rozmawiać o ludziach - podkreślił Maciej Sytek z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie w trakcie dyskusji towarzyszącej prezentacji raportu zatytułowanego „Wskaźnik Wrażliwości Regionów Górniczych na transformację energetyczną - obraz na podstawie danych z powiatów" Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).





Zidentyfikować wyzwania i pamiętać o ludziach

W trakcie prezentacji raportu PIE zaznaczono, że aż 80 proc. osób zatrudnionych w górnictwie w Polsce przypada na zatrudnionych w województwie śląskim. Natomiast województwo śląskie odznacza się wysokimi wskaźnikami gospodarczymi - w 2018 roku był czwarty pod względem PKB na mieszkańca. To pokazuje, że na Śląsku są warunki, aby jakoś sobie z tą transformacją energetyczną poradzić.Wskazując na powiaty, które zaliczono do grupy wyróżniających się pod względem perspektyw związanych z transformacją górnictwa, eksperci wymienili Gliwice, Katowice i Jaworzno.Regiony te nie ucierpiały w znaczący sposób na likwidacji kopalń, ich struktura gospodarcza jest zdywersyfikowana, a udział pracowników kopalń w relacji do ogółu pracujących jest relatywnie niewielki - podkreślono. Z podobnych przyczyn, dobrymi perspektywami w kontekście transformacji górnictwa odznaczają się Dąbrowa Górnicza i Tychy, a także powiaty bełchatowski, wadowicki, bolesławiecki, cieszyński, świdnicki oraz krakowski.- Mogą zachodzić różnice pomiędzy poszczególnymi powiatami i gminami - wskazał Witold Naturski, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w trakcie dyskusji towarzyszącej prezentacji raportu PIE. - Obecnie przygotowywane są plany sprawiedliwej transformacji.Witold Naturski zaznaczył, że Komisja Europejska widzi teraz potrzebę objęcia programem województw śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Natomiast rząd chce, żeby uwzględnić także województwa małopolskie, lubelskie i łódzkie.- Najważniejsze dla KE jest to, czy wydobycie węgla ma być wygaszane w najbliższym czasie - wskazał Naturski. I dodał, że przykładowo trudno obecnie decydować o środkach na pomoc w wygaszaniu miejsc pracy w kopalni Bogdanka, która ma ambitne plany dalszego rozwoju.- Regiony przygotowują plany sprawiedliwej transformacji. Będą one gotowe prawdopodobnie w maju, a w czerwcu byłyby zaakceptowane przez KE - zaznaczył Naturski.Węgiel kamienny lub brunatny produkuje się w 7 spośród 16 województw w Polsce. Skala wydobycia nie jest jednak równomierna - górnictwo węgla koncentruje się głównie w dwóch województwach - śląskim, w którym wydobywa się 55 z 64 mln ton węgla kamiennego, oraz łódzkim z którego pochodzi 41 z 53 mln ton węgla brunatnego.Wyraźnie zauważalne są tendencje w kierunku przyspieszenia przemian przemysłowego krajobrazu regionów górniczych. W raporcie zaznaczono też, że w latach 2015-2019 zatrudnienie w sektorze górnictwa węgla kamiennego spadło o 9,5 proc.Zwrócono też uwagę, że w 2018 roku bezrobocie w przebadanych powiatach wahało się od 1,7 do 15 proc., z kolei w okresie 2010-2017 rozpiętość zmiany PKB per capita wyniosła 10-70 proc. wobec średniej krajowej na poziomie 38 proc. Największą odpornością na transformację wykazują Katowice, Gliwice i Jaworzno - ocenił PIE.- Były cztery grupy robocze, które zidentyfikowały wyzwania, przed którymi stoi region - zaznaczył Maciej Sytek z Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. - Aby prowadzić transformację, musimy integrować wszystkie fundusze. To wyzwanie będzie się bowiem rozkładało na co najmniej trzy perspektywy finansowe. Chodzi o to, żeby zbudować nową tożsamość dla regionu. To kwestia tradycji, bycia w pewnej grupie, która miała ważny status społeczny. Zatem transformacja to też budowanie tożsamości dla regionu. To budowanie nowych miejsc pracy, ale także nowej tożsamości. Nie powinniśmy rozmawiać o węglu, ale powinniśmy rozmawiać o ludziach - podkreślił Maciej Sytek.Natomiast Krzysztof Gwosdz z Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazał na znaczne zróżnicowanie cechujące poszczególne regiony, miasta czy powiaty.Aleksander Szpor z PIE zaznaczył, że przygotowany przez Instytut wskaźnik pozwala na pogłębioną diagnozę różnic na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a w konsekwencji na lepsze zaadresowanie konkretnych wyzwań w ramach polityki publicznej nakierowanej na realizację sprawiedliwej transformacji. W ramach wskaźnika wyodrębniono kluczowe elementy: odporność regionów na szoki zewnętrzne oraz skalę szoku, jakim będzie odejście od górnictwa w danym regionie.Czytaj także na temat raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego: Katowice, Gliwice i Jaworzno - najlepiej przygotowane na transformację energetyczną PIE przypomina, że wydobycie węgla w Polsce koncentruje się w dwunastu podregionach o zróżnicowanej sytuacji gospodarczej. W relatywnie najlepszej sytuacji są podregiony lubelski i katowicki, których poziom PKB wynosi 130 proc. wobec średniej w ich regionach. Z kolei w najsłabszym położeniu są podregiony jeleniogórski i koniński, dla których ten wskaźnik jest na poziomie 70 proc. średniej dla województwa.W najtrudniejszej sytuacji w kontekście nadchodzącej transformacji energetycznej są miasta typowo górnicze: Jastrzębie-Zdrój, Bytom i Zabrze. W raporcie zaznaczono, że w przypadku Jastrzębia-Zdroju istotnym czynnikiem jest wysoki poziom zatrudnienia w górnictwie w stosunku do ogółu pracujących.Z kolei w przypadku Bytomia i Zabrza zagrożenie wiąże się przede wszystkim z czynnikami społecznymi oraz niskim poziomem rozwoju gospodarczego. W przypadku tych trzech miast wpływ na pogorszenie wskaźników społeczno-gospodarczych miała dokonana lub rozpoczęta likwidacja kopalń. W trudnej sytuacji znajdują się także Ruda Śląska, Mysłowice, Świętochłowice oraz powiaty wodzisławski, rybnicki, włodawski, chełmski i pszczyński.W latach 2015-2019 największy spadek zatrudnienia wystąpił w grupie wiekowej 46-55 lat (o 20 proc.) oraz 56-65 lat (o 14 proc.), a zatem w grupach wiekowych, którym przysługuje prawo do emerytury górniczej. Jedyną grupą, w której odnotowano wzrost liczby osób aktywnych zawodowo, są emeryci (65 plus).W raporcie wskazano też na istotną rolę unijnych środków w transformacji obszarów górniczych. Obok przeznaczonych w co najmniej 37 proc. na zieloną transformację funduszy w ramach Next Generation EU, do rozdysponowania jest 17,5 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz środki w ramach Funduszu Modernizacyjnego, które także można przeznaczyć na transformację regionów węglowych. - Z perspektywy utrzymania ich konkurencyjności, ta dekada będzie decydująca - wskazał Adam Juszczak z PIE.