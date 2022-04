W kopalni Bogdanka dążą do koncentracji produkcji. Efekty są znakomite

W 2021 roku Lubelski Węgiel Bogdanka zrealizował plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. - Realizując krok po kroku naszą strategię dokonujemy wielu zmian technologicznych. Dążymy do większej koncentracji produkcji w jednym miejscu, co prowadzi do spadku kosztów eksploatacji - zaznacza Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.

Zysk netto Bogdanki za rok 2021 wyniósł 288,3 mln zł.

Spółka umocniła swoją pozycję rynkową osiągając na koniec 2021 roku udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 23,1 proc. oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 29,2 proc.

Ponad 90 proc. sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea.

- W grudniu 2021 roku rozpoczęliśmy eksploatację tylko dwiema ścianami, osiągając produkcję dobową powyżej 30 tys. ton netto. Dotychczas taką wydajność osiągaliśmy wydobyciem prowadzonym na czterech ścianach. Automatyzujemy procesy, by ograniczyć usługi zewnętrzne oraz zwiększamy współczynnik wykorzystania posiadanych maszyn - dodaje Wasilewski.

Wskazuje przy tym, że w spółce podjęto kilkadziesiąt inicjatyw efektywnościowych, które przekładać się będą na konkretne korzyści finansowe, a których efekty będą widoczne w kolejnym roku.

W 2021 roku grupa kapitałowa LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 452,8 mln zł. Największą część tej kwoty, 206,3 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

- Rok 2021 stał się okresem wytężonej pracy w obszarze społecznej odpowiedzialności - zaangażowaliśmy się w wiele wartościowych inicjatyw, a także wdrażaliśmy własne projekty CSR i z zakresu zrównoważonego rozwoju, stymulując rozwój lokalny, dbając o bezpieczeństwo cennego otoczenia przyrodniczego, a także wspierając i promując młode talenty i lokalnych liderów z różnorodnych dziedzin - podkreśla Adam Partyka, zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka.

- Kooperacją na wielu płaszczyznach spółka pokazuje otwartość i konsekwentne dążenie do rozwoju Lubelszczyzny - rozwoju bazującego na nowoczesności, ale szanującego dorobek górnictwa i tradycję naszej części kraju - zaznacza Adam Partyka.

