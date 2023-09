W kopalni JSW odnaleziono ciało szóstego zaginionego górnika

Ratownicy odnaleźli w kopalni Pniówek kolejnego, 6 zaginionego górnika. Trwają przygotowania do wytransportowania górnika na powierzchnię. Po wytransportowaniu poszkodowanego ze ściany N-6, ratownicy będą poszukiwać ostatniego z zaginionych.

Od 12 września ratownicy spenetrowali dokładnie 168 metrów ściany przebierają po drodze liczne obwały (zasypane wyrobisko). W nocy do ściany wpuszczono psa tropiącego z Sudeckiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), który wskazał potencjalne miejsca, gdzie mogą znajdować się poszkodowani górnicy.

Do tej pory w akcji ratowniczej wzięło udział 110 zastępów ratowniczych.

Przypomnijmy, że pierwszy wybuch metanu w kopalni Pniówek, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, miał miejsce 20 kwietnia. Było to 12 minut po północy w trakcie urabiania kombajnem odcinka ściany przyległego do chodnika N-11. W strefie zagrożenia znajdowało się 42 pracowników, z tego 16 w rejonie ściany N-6. W czasie prowadzonej akcji 39 pracowników udało się wycofać. W ścianie pozostały jednak 3 osoby. Do ich ratowania skierowano trzy zastępy ratownicze.

Ok. godziny 3.10 nastąpił drugi wybuch metanu. W zagrożonym rejonie pozostało siedem osób. 21 kwietnia o godzinie 19.40 nastąpił kolejny wybuch metanu. Akcja została zakończona 2 maja o godz. 7.43. W wyniku wybuchów metanu dziewięciu pracowników uległo wypadkom śmiertelnym, siedmiu ciężkim, a 26 powodującym czasową niezdolność do pracy. Ponadto w zaizolowanej ścianie N-6 pozostało siedmiu pracowników uznanych za zaginionych.