W kopalni należącej do PGG stanęły nowe automaty z odzieżą ochronną

Automaty sprzedające, zainstalowane na ruchach kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Pracownicy powinni stosować odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej.

Głównie odpowiednią odzież oraz obuwie robocze, a także rękawice ochronne, zatyczki przeciwhałasowe, gogle lub okulary ochronne oraz maski lub półmaski przeciwpyłowe.

Zgodnie z przepisami pojęcie indywidualne wyposażenie ochronne oznacza sprzęt przeznaczony do używania lub noszenia przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, zarówno przed czynnikami niebezpiecznymi, jak i szkodliwymi, jak również wyposażenie dodatkowe użyte w tym celu.

Środki ochrony indywidualnej zapewniają podstawowe bezpieczeństwo w miejscu pracy, a ich stosowanie w górnictwie jest bezdyskusyjne. Wydawanie właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiednim osobom to główne wyzwanie z zakresu BHP w każdym zakładzie produkcyjnym.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, w kopalniach wymagania stawiane środkom ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej są złożone. Z jednej strony pracodawca określa wymagania dla tych środków, tak by zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa, a z drugiej pracownicy oczekują od środków wysokiego komfortu i kultury pracy.

Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagrożeń, bądź nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej, albo odpowiedniej organizacji pracy. Obowiązek ustalenia rodzaju środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na danym stanowisku pracy jest niezbędne, ciąży na pracodawcy.

Polska Grupa Górnicza (PGG) dzięki Funduszowi Prewencyjnemu PZU zakupiła niedawno pięć nowoczesnych automatów do dystrybucji środków ochrony osobistej - mających na celu automatyzację procesu przydzielania oraz wydawania środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych grup pracowniczych w Oddziale KWK ROW.

Automaty sprzedające (zwane także vendingowymi) od kilku dziesięcioleci cieszą się sporym uznaniem, a ich popularność stale rośnie.

Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej, znaczenie tej formy sprzedaży, a szerzej dystrybucji towarów i usług, szczególnego znaczenia nabrało w czasie niedawnej pandemii koronawirusa. I stale pojawiają się nowe tego typu urządzenia. Większość z nich nadal służy sprzedaży przekąsek i napojów, ale coraz częściej gama produktów i usług oferowanych przez automaty stale rośnie. Te, zainstalowane w kopalni zespolonej ROW, służą do wydawania środków ochrony indywidualnej przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Docelowo będą one wydawały takie środki ochrony osobistej, jak: rękawice robocze, okulary ochronne, zatyczki, półmaski oraz wiele innych artykułów. Automaty vendingowe to przede wszystkim wygoda dla pracowników.

Wszystko odbywa się w prostych krokach. Najpierw pracownik loguje się do systemu z użyciem karty identyfikacyjnej, a następnie uzyskuje dostęp do artykułów. Na ekranie automatu wyświetlone zostają produkty wraz z opisami i zdjęciami. Następnie pracownik wybiera asortyment dostępny w ramach jego uprawnień.



Identyfikacja pracownika - wskazano w magazynie Polskiej grupy Górniczej - następuje po odczytaniu karty identyfikacyjnej, tzw. dyskietki, a on sam ma dostęp wyłącznie do artykułów wymaganych na jego stanowisku pracy oraz zgodnie z przyjętym limitem.

Zastosowanie automatu pozwala nie tylko na zwiększenie wydajności wydawania poszczególnych artykułów BHP pracownikom, ale przede wszystkim służy zwiększeniu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

- Automaty vendingowe zostały zainstalowane w pomieszczeniach cechowni i lampowni, zapewniając dostęp do środków ochrony indywidualnej niezależnie od godzin pracy magazynu. Uzupełniane są przez pracowników lampowni, natomiast obsługa oprogramowania przydzielania upoważnień jest po stronie działu BHP – mówi Krystian Petrowicz, nadsztygar BHP Ruchu Chwałowice kopalni zespolonej ROW, cytowany w magazynie Polskiej Grupy Górniczej.

Dzięki połączeniu automatu z serwerem administrator systemu ma stały dostęp do danych dystrybucji produktów, aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz do informacji o ilości konkretnych produktów znajdujących się w maszynach.

Należąca do Polskiej Grupy Górniczej kopalnia zespolona ROW powstała 1 lipca 2016 roku z połączenia rybnickich kopalń: Jankowice, Marcel, Chwałowice i Rydułtowy. Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej. Obecnie w PGG pracuje około 37 tys. osób.