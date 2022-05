W kopalniach brakuje rąk do pracy, bo restrukturyzację traktowano jak likwidację górnictwa

Skutek redukcji zatrudnienia nie byłby dla górnictwa aż tak dramatyczny, gdyby następowała autentyczna modernizacja kopalń, której efektem byłaby większa wydajność. Ale to, ze względu na kłopoty finansowe oraz dogmatyczną niechęć do inwestycji w górnictwie, nie następowało - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski przypomina, że czeskie górnictwo posiłkowało się górnikami z Polski.

My natomiast nie mamy się kim posiłkować.

Chyba że zaprosimy górników z Ukrainy do pracy w polskich kopalniach - podkreśla Jerzy Markowski.

- Od samego początku procesu restrukturyzacji górnictwa wszystkie rządy, które przykładały rękę do likwidacji kopalń, poszukiwały skutecznego sposobu zmniejszenia zatrudnienia w kopalniach - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

- Na samym początku procesów restrukturyzacyjnych, czyli na początku lat 90-tych, miało to głęboki sens ekonomiczny, bowiem polskie górnictwo zatrudniało bardzo wielu ludzi nie mających żadnego związku z wydobywaniem węgla - dodaje Markowski.

Zachęty redukcji zatrudnienia zrobiły swoje

I wskazuje, że równocześnie każdy rząd obawiał się sprzeciwu załóg górniczych wobec planowanej likwidacji kopalń, racjonalnie zakładając, że górnicy będą bronić swoich miejsc pracy.

- W tym też celu do roku 1997 egzekwowano przede wszystkim uprawnienia emerytalne jako sposób zmniejszenia zatrudnienia - przypomina Jerzy Markowski.

- Potem, za rządów premiera Jerzego Buzka i wicepremiera Janusza Steinhoffa, pojawiły się środki z budżetu państwa na obniżenie zatrudnienia w postaci odpraw, które okazały się narzędziem niezwykle skutecznym, ponieważ skorzystało z tych uprawnień ponad 120 tysięcy osób. Każdy kolejny rząd, włącznie z aktualnym, sięgał po zachęty redukcji zatrudnienia, aby z jednej strony uniknąć zwolnień, a z drugiej, by móc powiedzieć, że ludzie przecież sami odeszli - zaznacza Markowski.

Jerzy Markowski zwraca również uwagę na to, że jednocześnie zlikwidowano szkolnictwo górnicze, pozbawiając branżę górniczą dopływu kadr. Wszystko to razem doprowadziło do takiego stanu, że dzisiaj nie ma kto wydobywać węgla. Natomiast ci, którzy do górnictwa przychodzą, nie mają od kogo uczyć się zawodu górniczego oraz specyfiki zachowań pod ziemią.

- Skutek redukcji zatrudnienia nie byłby dla górnictwa aż tak dramatyczny, gdyby następowała autentyczna modernizacja kopalń, której efektem byłaby większa wydajność - ocenia Markowski. - Ale to, ze względu na kłopoty finansowe oraz dogmatyczną niechęć do inwestycji w górnictwie, nie następowało. I obecnie mamy sytuację, która jest konsekwencją pojmowania restrukturyzacji jako likwidacji górnictwa. Dziś, kiedy potrzebny jest węgiel wydobywany w Polsce po to, żeby nie płacić horrendalnych cen na rynkach międzynarodowych, w naszych kopalniach nie ma go kto wydobywać, ani gdzie wydobywać - mówi Markowski.

Mimo że posiadamy bogate, udokumentowane zasoby geologiczne.

Deficyt rąk do pracy w kopalniach

- Dużo bardziej dramatycznie doświadczyło tego czeskie górnictwo, które posiłkowało się górnikami z Polski - podkreśla Jerzy Markowski. - My natomiast nie mamy się kim posiłkować. Chyba że zaprosimy górników z Ukrainy do pracy w polskich kopalniach. Deficytu wykwalifikowanych rąk do pracy oraz braku udostępnionych zasobów węgla nie da się złagodzić takimi prostymi narzędziami, jak choćby przedłużenie czasu pracy załóg górniczych w kopalniach, czy zwiększenie liczby zmian produkcyjnych w kopalniach. Na to wszystko bowiem potrzeba ludzi - dodaje Markowski.

Ocenia przy tym, że z tej zapaści nie da się wyjść szybciej niż w ciągu kilku lat.

- Oczywiście przy założeniu, że wstrzymamy wszystkie zachęty do redukcji zatrudnienia w górnictwie oraz że zainwestujemy, albo raczej pozwolimy zainwestować w nowoczesne modele kopalń - dodaje Markowski.

Ale na to jego zdaniem potrzeba woli politycznej i wyobraźni polityków.

- Boję się jednak, że tę wyobraźnię uruchomi dopiero autentyczny kryzys energetyczny oraz jeszcze bardziej drastyczny wzrost cen węgla, który spowoduje, że polscy odbiorcy nie tylko nie będą mieli za co kupić węgla, ale i skąd do kupić - ocenia Markowski. - To wszystko jeszcze jest do rozwiązania. Ale wymaga rozmowy merytorycznej prowadzonej przez inżynierów, a nie przez polityków - podsumowuje Jerzy Markowski.

