W kopalniach fedrują. Nie każdy wie, czym mogłoby skutkować zatrzymanie wydobycia

Górnictwo jest specyficzną branżą, a zamknięcie kopalni oznaczać by mogło praktycznie jej likwidację. Nie chodzi tu bowiem o linię produkcyjną w hali, którą da się łatwo zabezpieczyć i zamknąć na określony czas. Gdyby przykładowo nie było wydobycia, to górotwór zacisnąłby większość wyrobisk.

Jak wskazują w JSW, ten spadek produkcji nie ma wpływu na gotowość spółki do bieżącej realizacji zawartych kontraktów handlowych, w tym również dostaw węgla do koksowni należących do Grupy JSW, bowiem zapasy węgla pozwalają na bieżącą realizację tych kontraktów.W Polskiej Grupie Górniczej także na pierwszy plan wybijają się teraz działania mające zapobiegać koronawirusowi. Na portalu pracownika PGG, do którego dostęp ma cała załoga firmy, umieszczono szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki przeciwwirusowej.Analogiczne informacje na plakatach i ulotkach informacyjnych wywieszono we wszystkich kopalniach PGG. Wiadomości związane z prewencją zakażeń koronawirusem wyświetlane są również w uczęszczanych przez załogi cechowniach kopalń na specjalnie przygotowanych telebimach komunikacji wewnętrznej.Kierownikom zespołów i wszystkim pozostałym pracownikom Grupy zalecono, żeby - jeśli to możliwe - sprawy związane z bieżącym działaniem firmy załatwiali w sposób zdalny: przez telefon, internet, bądź poprzez telekonferencje.W każdej z kopalń PGG wyznaczeni zostali specjalni koordynatorzy. Ich zadaniem jest analizowanie sytuacji na miejscu, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub obaw co do stanu zdrowia pracowników, niezwłoczne raportowanie do zarządu Polskiej Grupy Górniczej.