W kopalniach już prawie bez nowych zakażeń; przybywa ozdrowieńców

We wtorek przybyły cztery nowe przypadki koronawirusa wśród górników, a kolejne 59 osób uznano za ozdrowieńców - wynika z informacji kopalń. Obecnie z COVID-19 zmaga się 388 górników - przeszło dwie trzecie mniej niż 3,5 tygodnia temu, kiedy liczba zakażeń sięgała 1,3 tys.

Łącznie, według wtorkowych danych trzech spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8226 górników z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Wyzdrowiało 7838 osób, czyli blisko 95,3 proc. wszystkich zakażonych.

Według danych PGG, koronawirusa pokonało dotąd 2915 pracowników spółki (91 proc.) z 3201 zakażonych od początku pandemii. W PGG choruje obecnie 286 osób. Minionej doby w spółce przybyły dwa nowe zakażenia i 43 ozdrowieńców. 344 górników z PGG jest na kwarantannie.

W JSW liczba osób, u których od początku pandemii badania potwierdziły SARS-CoV-2, wynosiła we wtorek 4137 (od poniedziałku przybyły dwa nowe przypadki, w kopalniach Zofiówka i Budryk), z których 4080 osób (98,6 proc.) jest już wyleczonych; we wtorek przybyło 10 ozdrowieńców. Nadal choruje 57 pracowników. Na kwarantannie jest 29 górników z JSW.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zanotowano dotąd łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od ponad dwóch tygodni nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiały 253 osoby (84,9 proc.), we wtorek przybyło sześciu ozdrowieńców. Nadal choruje 45 pracowników, a dziewięciu jest w kwarantannie.

Według wtorkowych danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem - liczba osób z dodatnim wynikiem od początku epidemii wynosi obecnie 20 tys. 547, o 53 więcej niż w poniedziałek. Od początku pandemii w regionie zmarło 485 osób z COVID-19; w ostatnim czasie poinformowano o siedmiu kolejnych zgonach.

Liczba ozdrowieńców wzrosła we wtorek o 43 osoby, do 18 tys. 253 - to ponad 88,8 proc. wszystkich zakażonych. Hospitalizowane są 272 osoby osób z zakażaniem lub podejrzeniem zakażenia koronawirusem. W woj. śląskim przebadano dotychczas ponad 319,6 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2.