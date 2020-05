W kopalniach pora na rewolucję w systemie transportu

Transport podziemny w kopalniach będzie się zmieniał. Stosowany w górnictwie od XVII wieku transport po spągu to już historia, tak odległa, jak telefony na korbkę w czasach smartfonów. W branży górniczej podejmuje się starania, żeby zoptymalizować system transportu podziemnego. Pojazdy zeroemisyjne wydają się nieco bardziej lub mniej odległą przyszłością.

Jeżeli do czasu jazdy doliczy się czas na wsiadanie i wysiadnie oraz czynności na prace manewrowe, to czas realizacji zadania transportu ludzi znacznie się wydłuża. Powoduje to, że transport ludzi kolejkami podwieszonymi jest nieefektywny względem przenośników taśmowych przeznaczonych lub dostosowanych do jazdy ludzi.Obserwując rozwój środków transportu podziemnego, można wywnioskować, że ograniczenie prędkości jazdy ludzi do 3,5 m/s spowodowało zastój rozwoju konstrukcji wozów osobowych dla górnictwa podziemnego. Współczesne wymagania oraz stan technik pozwalają na wdrożenie szybkobieżnych środków transportu podziemnego.Przykładowe rozwiązania to między innymi: podziemny zespół trakcyjny do jazdy ludzi z napędem elektrycznym akumulatorowym o prędkości maksymalnej 11,2 m/s - zastosowany w kopalni w Bevercotes w Wielkiej Brytanii czy kolejka podwieszona z zestawem do transportu ludzi o prędkości maksymalnej 6,5 m/s.W magazynie PGG zaznaczono, że także nasi specjaliści, między innymi z Instytutu Komag, przy współpracy ze specjalistami z partnerskich jednostek badawczych i przemysłowych, opracowali innowacyjne rozwiązanie. Chodzi o zasilany z baterii jonowych ciągnik GAD-1, będący kolejnym krokiem w rozwoju dołowych kolejek podwieszonych.Można prognozować, że w przyszłości, po obniżeniu kosztów wyposażenia elektrycznego (zwłaszcza akumulatorów), staną się one nowym powszechnie stosowanym środkiem transportu podwieszonego.Zastosowanie szybkobieżnego środka transportu to wdrożenie całego układu transportu o zwiększonej prędkości.Wdrożenie szybkobieżnego środka transportu wymaga dostosowania całego układu transportu do większej prędkości jazdy oraz uwzględnienia wpływu na pozostałe środki transportowe użytkowane w tym układzie. Optymalizując aktualnie użytkowane układy transportowe, można uzyskać zwiększanie prędkości użytkowej o ok. 10 proc. Jest to jednak wartość poglądowa. Każdy układ należy analizować indywidualnie, gdyż niemożliwe jest uzyskanie zdecydowanego wzrostu.Jak wskazano w magazynie Polskiej Grupy Górniczej - przewidywanym kierunkiem rozwoju zapewniającym skokowy wzrost efektywności będą szybkobieżne środki transportu z napędem elektrycznym - wsparte o system kierowania i zabezpieczania ruchu oraz telediagnostyki skojarzony z systemem łączności i lokalizacji, także z systemem wspierania procesów logistycznych w kopalni.