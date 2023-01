W listopadzie 2022 r. krajowy węgiel był 2-3-krotnie droższy niż rok wcześniej

W listopadzie ub. roku, podobnie jak w kilku poprzednich miesiącach, krajowy węgiel dla energetyki był przeszło dwa razy droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa podrożał trzykrotnie - wynika z informacji podanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP).

Agencja co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa.

Znaczący wzrost cen widoczny jest od sierpnia, kiedy dostawcy surowca renegocjowali umowy na jego dostawy.

Na wartość indeksów wpłynęły też korekty księgowe związane z renegocjacją umów.

Dane dotyczące wartości indeksów w grudniu i całym 2022 roku będą znane na początku lutego. W poniedziałek katowicki oddział ARP przedstawił natomiast wartość indeksów w przedostatnim miesiącu zeszłego roku.

Ceny węgla pozostają na rekordowo wysokim poziomie

W listopadzie 2022 r., w odniesieniu do października, wartość indeksu węgla dla energetyki zwiększyła się o 1,1 proc., a węgla dla ciepłownictwa spadła o 0,8 proc. Nadal jednak ceny pozostają na rekordowo wysokim poziomie.

Wartość indeksu węgla dla energetyki wyniosła w listopadzie ub. roku 551,30 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 25,84 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii). W porównaniu z listopadem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 132,2 proc. Bez uwzględnienia korekt księgowych, które nieznacznie wpłynęły na listopadową wartość indeksu, cena tony węgla wyniosłaby 549,13 zł za tonę.

Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w listopadzie ub. roku wartość 1043,03 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 42,17 zł za gigadżul) - to 204,1 proc. więcej niż w listopadzie 2021 r. Bez uwzględnienia wpływu korekt księgowych, wartość tego indeksu w listopadzie wyniosłaby 1030,73 zł za tonę.

Listopad przyniósł spadek cen węgla na całym świecie

Jak podała w poniedziałek ARP, ubiegłoroczny listopad przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały wobec października 2022 r. o 5,3 proc., wciąż jednak są wyższe niż przed rokiem o 104 proc.

W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w listopadzie ub. roku 140,40 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 229,15 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.