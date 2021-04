W lutym spadło wydobycie węgla, wzrosła natomiast sprzedaż

W lutym tego roku polskie kopalnie wydobyły ok. 4,6 mln ton węgla, zaś wielkość sprzedaży tego surowca osiągnęła 4,7 mln ton - wynika z najnowszych danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Lutowe wydobycie było mniejsze niż rok wcześniej, wzrosła natomiast sprzedaż węgla.

W czwartek katowicki oddział ARP, monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, opublikował dane dotyczące wielkości wydobycia i sprzedaży węgla w lutym tego roku. W przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, obecnie poziom produkcji i sprzedaży są zrównoważone.

W lutym zeszłego roku kopalnie wydobyły niespełna 5 mln ton węgla, a sprzedały prawie 4,2 mln ton. W tym roku w lutym produkcja była mniejsza niż przed rokiem o ponad 300 tys. ton, a miesięczna sprzedaż wzrosła rok do roku o ok. 500 tys. ton.

Stan zapasów węgla na zwałach w końcu lutego tego roku był zauważalnie niższy w odniesieniu do lutego roku 2020, kiedy na zwałach leżało niespełna 7,1 mln ton niesprzedanego surowca - obecnie stan zwałów jest mniejszy o ponad 1 mln ton - w końcu lutego wynosił 6 mln ton.

W końcu lutego br. - jak podała w czwartek ARP - kopalnie zatrudniały 79,9 tys. osób, wobec 80,2 tys. pracowników miesiąc wcześniej.

Miesiąc wcześniej, w styczniu br., miesięczna wielkość wydobycia wyniosła 4,4 mln ton, a wielkość sprzedaży 4,3 mln ton. Natomiast w grudniu ub. roku miesięczne wydobycie i sprzedaż węgla należały do najwyższych w 2020 roku. Kopalnie wydobyły w tym miesiącu ok. 5 mln ton węgla, a wielkość sprzedaży wyniosła ok. 5,1 mln ton. W zeszłym roku wyższa sprzedaż była tylko w październiku (ponad 5,5 mln ton) i listopadzie (niespełna 5,2 mln ton).

Najwyższe miesięczne wydobycie w minionym roku odnotowano, obok grudnia, w styczniu (ponad 5,2 mln ton) i marcu (ponad 5 mln ton). Natomiast ubiegłoroczny maj, z wydobyciem niespełna 3,2 mln ton i sprzedażą 3,5 mln ton, oraz czerwiec (3,8 mln ton wydobycia i 4 mln ton sprzedaży) były miesiącami z historycznie najniższą miesięczną wielkością produkcji i sprzedaży węgla w Polsce.

W całym 2020 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 7,2 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż tego surowca była mniejsza rok do roku o ok. 5,4 mln ton. Wydobycie spadło o blisko 11,7 proc. (do poziomu 54,4 mln ton), a sprzedaż o ponad 9,2 proc. (do 53 mln ton). Rok wcześniej, w 2019 r., polskie kopalnie wydobyły ponad 61,6 mln ton węgla kamiennego - ok. 1,8 mln ton mniej niż w roku 2018. Sprzedaż węgla w roku 2019 wynosiła ponad 58,4 mln ton i była o 4,1 mln ton niższa niż w roku 2018.