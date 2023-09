W miejsce rosyjskiego węgla sprowadzają surowiec z Kolumbii

Kolumbia stała się istotnym dostawcą węgla kamiennego do Niemiec, zastępując w pewnej części Rosję.

Stwierdził to niemiecki rząd w odpowiedzi na interpelację Partii Lewicy. W okresie od stycznia do maja 2023 roku udział tego kraju w imporcie węgla przez Niemcy wzrósł do 15,6 proc., co czyni go jednym z bardziej istotnych dostawców, obok USA i Republiki Południowej Afryki.

Niemcy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku zaimportowały z Kolumbii ok. 2,6 mln ton węgla. Z kolei w 2022 roku import z Kolumbii wzrósł trzykrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł ok. 5,7 mln ton węgla kamiennego.

Wcześniej import z Rosji odpowiadał za około połowę węgla kamiennego nabywanego przez Niemcy za granicą. Skończyło się to z uwagi na sankcje nałożone na Rosję po jej inwazji na Ukrainę.

Niemcy ponownie uruchomiły niektóre elektrownie węglowe, aby zachować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej po utracie importu rosyjskich paliw kopalnych, a szczególnie gazu.

Niemcy wydobywają u siebie duże ilości węgla brunatnego. W Niemczech w 2022 roku wydobyto 130,8 mln ton węgla brunatnego.