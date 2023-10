W miesiąc wydobyli tyle węgla, co Polska w cały rok

Produkcja węgla przez Coal India wzrosła o 12,6 proc. rok do roku - do 51,44 mln ton we wrześniu 2023 roku w porównaniu z 45,67 mln ton we wrześniu ubiegłego roku.

Dla porównania wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło w całym 2022 roku ok. 52,8 mln ton.

Coal India to największa na świecie firma wydobywająca węgiel kamienny. W Indiach w 2022 roku produkcja węgla wzrosła w stosunku do roku 2021 o 12 proc. - do poziomu 0,9 mld ton.

Węgiel zapewnia ponad dwie trzecie produkcji energii elektrycznej w Indiach. Rząd Indii planuje zwiększyć krajową produkcję węgla do 1,2 miliarda ton w ciągu najbliższych dwóch lat.