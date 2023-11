W miesiąc wydobyli więcej węgla niż polskie kopalnie przez cały rok

Coal India Limited, państwowa indyjska spółka, wydobyła 61, 07 mln ton węgla w październiku 2023 roku. To znacząco więcej niż polskie kopalnie wydobywają w ciągu całego roku.











Indyjskie Ministerstwo Węgla wskazało, że produkcja węgla w październiku 2023 roku wyniosła 78,65 mln ton.

Stanowi to wzrost o 18,59 proc. w porównaniu z 66,32 mln ton w październiku ubiegłego roku. Sama spółka Coal India wydobyła w październiku 2023 roku 61,07 mln ton.

Dla porównania - wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło w całym 2022 roku około 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton. Same te liczby są najlepszym komentarzem.

Ministerstwo Węgla w Indiach i tamtejszy rząd zaznaczają, że będą zaangażowani w zwiększanie wydobycia węgla, żeby zapewnić stabilne dostawy energii.