W miesiąc wydobywają tyle węgla, co polskie kopalnie przez kilka lat

W Polsce wydobywa się rocznie około 55 mln ton węgla kamiennego. Natomiast w Chinach, w samym tylko lipcu 2022 roku, wyprodukowano około 370 milionów ton węgla.

Chiny zatwierdziły plan budowy 15 gigawatów nowych mocy energetycznych opalanych węglem.

W Chinach powstają kolejne projekty węglowe, bowiem Pekin nie chce powtórki z sytuacji, w której w ubiegłym roku przerwy w dostawach energii sparaliżowały znaczną część chińskiego przemysłu.

Węgiel jest i jeszcze długo pozostanie stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego fabryki świata.

Produkcja węgla w Chinach w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku wyniosła 2,93 miliarda ton, co stanowi wzrost o 11 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Od ubiegłego roku w Chinach zdołano zwiększyć roczne zdolności wydobywcze o ponad 400 mln ton. Węgiel jest i jeszcze długo pozostanie stabilizatorem bezpieczeństwa energetycznego Chin.

Nasze wydobycie na tle chińskiego to praktycznie niezauważalna wartość

W samym tylko lipcu 2022 roku wyprodukowano tam około 370 milionów ton węgla, co stanowi wzrost o 16,1 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

Z kolei w całym 2021 roku w Chinach wydobyto 4,07 miliarda ton węgla. Nasze wydobycie na tle chińskiego to praktycznie niezauważalna wartość.

Roczne wydobycie w Polsce wynosi około 55 mln ton węgla kamiennego. W tym 12 mln to węgiel koksowy (wykorzystywany do produkcji stali), natomiast pozostałe 43 mln to węgiel kamienny energetyczny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Sytuacja w zakresie podaży węgla w Chinach wydaje się obecnie o wiele bardziej komfortowa niż w tym samym czasie ubiegłego roku

W Chinach jest teraz nacisk na zwiększanie wydobycia węgla. Już w pierwszych dniach sierpnia 2022 roku Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform wskazała, że działalność wznowiło piętnaście wcześniej zlikwidowanych kopalń w północnych regionach Chin. Jeszcze w lipcu władze ogłosiły ponowne uruchomienie 38 kopalń w Mongolii Wewnętrznej, dzięki czemu liczba nowo uruchomionych kopalń zwiększyła się wtedy do 53.

Produkcja węgla w Chinach rośnie szybciej niż produkcja energii elektrycznej z węgla, bowiem rząd stara się zwiększyć zapasy paliw i zmniejszyć zależność od importu "czarnego złota". Wielka ekspansja produkcji krajowej umożliwiła Chinom zwiększenie wydobycia na miejscu oraz odbudowę zapasów węgla bez konieczności pozyskiwania większej ilości paliwa z importu.

Sytuacja w zakresie podaży węgla w Chinach wydaje się obecnie o wiele bardziej komfortowa niż w tym samym czasie ubiegłego roku, kiedy to zapasy węgla spadły do krytycznie niskich poziomów.

