"W NABE powinny się także znaleźć Polska Grupa Górnicza i kopalnie węgla brunatnego"

- Ktoś, kto mówi, że możemy jeszcze przez 50 lat bazować na węglu, jest populistą. Jeżeli mielibyśmy wydobywać węgiel bez oglądania się na koszty wydobycia, to byłoby to bez sensu. W przypadku niektórych naszych kopalń jest jednak szansa, żeby te koszty wydobycia obniżyć. Ale w niektórych kopalniach nie ma na to szans - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Na czele NABE powinien stać zarząd - odpowiedzialny przed rządem. I ma on w sposób racjonalny wykorzystywać dostępne środki. Na przykład trzeba będzie likwidować najbardziej obciążające środowisko i nieefektywne bloki energetyczne. Potrzebny będzie przy tym zdrowy rozsądek oraz rzetelny dialog z partnerami społecznymi. Obecnie hurtowe ceny energii elektrycznej mamy bardzo wysokie, co uderza już w konkurencyjność polskiej gospodarki. To wyjątkowo poważna sprawa.Trzeba też pamiętać, że nikt przecież nie będzie nikogo wyrzucał na bruk. Jeżeli górnicy będą mieli gwarancje zatrudnienia do emerytury, to będzie to dla nich korzystne rozwiązanie.Ale trzeba też zarazem stworzyć możliwość odejścia z kopalń tym, którzy będą chcieli to zrobić. A menedżment górniczy w danym zakładzie będzie decydował - mając na uwadze potrzebne obłożenie - czy część pracowników będzie mogła odejść z zakładu, korzystając z programu osłon.Czytaj także: Związki zawodowe mają wiele na sumieniu - Przecież koszty emisji dwutlenku węgla to pochodna świadomej polityki Unii Europejskiej. Pieniądze z tytułu emisji CO2 trafiają do polskiego budżetu i powinny być przeznaczane na transformację polskiej energetyki, na wsparcie inwestycji.Możemy dyskutować i zabiegać o to, żebyśmy jako Polska byli traktowani adekwatnie do skali problemu. W naszym kraju elektroenergetykę zdominowały paliwa stałe. Ale w Niemczech wykorzystują więcej węgla niż my.Niemcy podjęli przy tym decyzję o likwidacji energetyki jądrowej. Postanowili także, że do 2036 roku zlikwidują kopalnie węgla brunatnego i elektrownie bazujące na węglu. Zatem nie możemy mówić, że tylko my stoimy przed wielkimi wyzwaniami. U nas nadal mami się ludzi - ze względów politycznych - przykładowo budową odkrywki w Złoczewie.Mamy problem z ocieplaniem się klimatu. To wyzwanie dla ludzkości. Coś z tym trzeba zrobić... Ktoś, kto mówi, że możemy jeszcze przez 50 lat opierać się na węglu, jest populistą.Jeżeli mielibyśmy wydobywać węgiel bez oglądania się na koszty wydobycia, byłoby to bez sensu. W przypadku niektórych naszych kopalń istnieje szansa, by te koszty wydobycia obniżyć. Ale w niektórych kopalniach nie ma na to szans. A państwo ma zapewnić program osłon dla osób, które będą chciały odejść z branży.- Dyskusja o przyszłości górnictwa i energetyki często jest u nas zdominowana przez populistów. Nierzadko to politycy z pierwszych stron gazet...To skrajna nieodpowiedzialność i instrumentalne traktowanie górników w imię korzyści politycznych. Trzeba pamiętać, że na Śląsku przez ostatnich trzydzieści lat stopa bezrobocia była średnio dwa punkty procentowe niższa niż średnia krajowa. Obecnie w wielu zakładach na Śląsku występuje problem braku rąk do pracy.Jeżeli dana kopalnia będzie rentowna, to może pracować i wydobywać węgiel, choćby na eksport. Nikt nikogo nie zmusza do likwidacji kopalń... Na pewno jednak w Europie nastąpi znaczący spadek zużycia węgla. Obecnie jeszcze dużo węgla kamiennego importuje się do Unii, w tym do Niemiec.Tyle że nie można u nas zaklinać rzeczywistości bez oglądania się na ekonomię. Nie ma rady - będzie następować odchodzenie od węgla.I trzeba to robić z szacunkiem dla uwarunkowań społecznych. Każda produkcja musi być osadzona w realiach ekonomicznych. Polska powinna odgrywać istotną rolę w Parlamencie Europejskim. Niestety, często europarlamentarzyści mówią - tu na miejscu - różne rzeczy, a na arenie unijnej są zupełnie bezradni... Nie wystarczy gardłować populistycznie w kraju, bo to tak naprawdę niczego nie wnosi.Mamy na tę transformację energetyczną trzydzieści lat. Trzeba się za to poważnie i uczciwie zabrać. Należy mieć uczciwie postawioną diagnozę, a potem wprowadzać racjonalne rozwiązania. No i nie wiemy przy tym, co będzie na przykład za 15-20 lat. Być może nauka zdoła dopracować się nowych rozwiązań w zakresie wykorzystywania węgla...