W najbliższy wtorek odbędą się rozmowy płacowe w PGG z udziałem mediatora

W najbliższy wtorek 14 stycznia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) rozpoczną się rozmowy płacowe z udziałem mediatora. Związkowcy domagają się 12-proc. podwyżki wynagrodzeń w tym roku. Zarząd spółki podkreśla, że w dyskusji o płacach trzeba uwzględniać warunki ekonomiczne PGG.

Zgodnie z biznesplanem PGG w 2019 r. miała mieć 800 mln zł zysku, a na 2020 r. zakładała zysk rzędu 1,1 mld zł.

Związkowcy oczekują informacji o faktycznych wynikach PGG. Oceniają, że jeżeli wyniki byłyby zgodne z biznesplanem, firmę byłoby stać na oczekiwane przez stronę społeczną podwyżki.

Przedstawiciele zarządu PGG informowali wcześniej, że w 2019 r. wynik spółki będzie dodatni, choć prawdopodobnie niższy, niż osiągnięte w 2018 r. 493 mln zł.

- Podtrzymujemy postulat 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w tym roku. Mam świadomość, że finalnie to może nie być 12 proc., ale na razie ze strony zarządu nie padła inna propozycja jak wzrost wynagrodzeń o 0,0 - więc my podtrzymujemy 12 proc. - powiedział szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.



Według jego informacji, zgodnie z biznesplanem PGG, w ub. roku firma miała mieć 800 mln zł zysku, a na 2020 r. zakładała zysk rzędu 1,1 mld zł. Związkowcy oczekują informacji o faktycznych wynikach PGG. Oceniają, że jeżeli wyniki byłyby zgodne z biznesplanem, firmę byłoby stać na oczekiwane przez stronę społeczną podwyżki.



Przedstawiciele zarządu PGG informowali wcześniej, że w 2019 r. wynik spółki będzie dodatni, choć prawdopodobnie niższy, niż osiągnięte w 2018 r. 493 mln zł.

Jak poinformował w piątek Hutek, termin wtorkowego spotkania został wyznaczony przez mediatora, którym został Jerzy Nowak. We wtorek rano ma on spotkać się z zarządem PGG, a godzinę później - ze związkowcami. W południe ma dojść do wspólnego spotkania stron.

- Mediator na pewno potrzebuje czasu, żeby zapoznać się ze spółką i z sytuacją. To on będzie wyznaczał tryb ewentualnych dalszych spotkań. Nie wiemy, czy już we wtorek dojdzie do konkretnych negocjacji - powiedział Hutek.

Wiceprezes PGG ds. pracy Jerzy Janczewski powiedział w piątek, że bezstronnemu mediatorowi łatwiej będzie obiektywnie podejść do argumentów obu stron.



- Liczymy, że mediator będzie zdolny wiarygodnie ocenić sytuację ekonomiczną spółki. Podkreślamy od dawna, że warunki ekonomiczne PGG są bardzo istotnym czynnikiem, który należy uwzględniać przy rozstrzygnięciu sporu zbiorowego - wskazał wiceprezes Janczewski.

Odnosząc się do podtrzymanego przez stronę związkową postulatu 12-proc. podwyżki płac w tym roku, Janczewski zapowiedział, że PGG podejmie rozmowy, aby "wzajemnie przekonywać się do swoich racji i w ten sposób przybliżyć optymalny kompromis".