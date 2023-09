W negocjacjach węglowych z UE powinniśmy postawić na swoim

Nie może być tak, jak ostatnio, że jak tylko górnicze związki zawodowe tupną nogą, to od razu są podwyżki - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

Marian Kostempski wskazuje, że pojawia się pytanie, czy po najbliższych wyborach parlamentarnych nowy rząd będzie miał lepsze przełożenie, aby powalczyć na forum unijnym o nasz węgiel.

Jak wiadomo PiS nie ma zbytniej możliwości negocjacyjnej w Unii - ocenia Marian Kostempski.

Zaznacza również, że trzeba bardziej rynkowo podejść do sektora węglowego.

- Oczekiwałbym, że po najbliższych wyborach parlamentarnych będziemy mocniej bronili w rozmowach z Unią Europejską swojego interesu i walczyli o nasz węgiel. Jeszcze długo będziemy bowiem wykorzystywać węgiel jako paliwo - mówi portalowi WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Brak notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa jest zaniedbaniem rządu PiS-u. W negocjacjach z UE powinniśmy mocno się spierać i postawić na swoim - potrzebujemy stabilizacji, która obejmuje także to, że będziemy jeszcze długo wykorzystywać węgiel jako paliwo. Sądzę, że jest możliwe, aby Unia na to przystała - dodaje Marian Kostempski.

- Trzeba też stale wskazywać na przykład Chin. Chiny mają 4,5 mld ton własnego rocznego wydobycia, a przy tym są olbrzymim importerem węgla - podkreśla Marian Kostempski. - W UE nie ma kto się jednak postawić, bo nikt nie jest w takiej sytuacji, jak Polska, że jesteśmy nadal tak mocno uzależnieni od węgla. Zachodzi pytanie czy po najbliższych wyborach parlamentarnych nowy rząd będzie miał lepsze przełożenie, aby powalczyć na forum unijnym o ten nasz węgiel. Jak wiadomo PiS nie ma zbytniej możliwości negocjacyjnej w Unii. Jakaś nadzieja jest, że gdyby po wyborach zmienił się rząd, to poprawiłoby to może zdolności negocjacyjne z UE, także w sprawie węgla - zaznacza Kostempski.

- Choć rzeczywiście obecnie mamy dziwne czasy, nie brakuje różnych fobii, w tym dotyczy to również walki z węglem. Brakuje stabilizacji, ciągłe zmiany następują. Jednak może po wyborach zdołamy mocniej powalczyć o ten nasz węgiel na arenie unijnej - mówi Marian Kostempski.

Zwraca przy tym uwagę, że trzeba bardziej rynkowo podejść do sektora węglowego.

- Należy zmierzać ku podniesieniu wydajności. Nie może być tak, jak ostatnio, że jak tylko górnicze związki zawodowe tupną nogą, to od razu są podwyżki - podkreśla Marian Kostempski. - Górnicy muszą oczywiście zarabiać przyzwoicie. Natomiast ostatnio mamy wykorzystywanie sytuacji politycznej przez górnicze związki. Chcą one wywalczyć jak najwięcej, bo sądzą, że rząd na wszystko się zgodzi chcąc mieć święty spokój. A nie możemy oczekiwać, że ceny węgla na świecie będą się ciągłe utrzymywały na wysokim poziomie. W tym zakresie może dojść do dużego rozczarowania w branży górniczej. Te ceny nie zawsze będą musiały być wysokie i o tym nie należy zapominać - podsumowuje Marian Kostempski.