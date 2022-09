W obliczu kryzysu energetycznego Pekin stawia na węgiel

W 2021 roku w Chinach wydobyto 4,07 miliarda ton węgla. Dla porównania wydobycie w polskich kopalniach w tym samym roku wyniosło około 55 mln ton węgla. W tym roku wydobycie Państwa Środka ma zwiększyć się o kolejnych 300 mln ton.

Zapraszamy na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.) pod patronatem WNP.PL w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja trwa!

Chiny mają zwiększyć wydobycie węgla o 300 mln ton w 2022 roku, a przy tym uruchomić nowe projekty energetyczne, oparte na węglu.

Nacisk na rozwój energetyki węglowej to oręż w niepewnych czasach i kryzysu energetycznego.

Kraj ten jest największym na świecie emitentem gazów cieplarnianych. Jednak na pierwszym miejscu Pekin stawia rozwój gospodarczy, natomiast kwestie dotyczące ochrony klimatu schodzą na dalszy plan.

W Chinach zwiększono inwestycje w sektorze węglowym w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych

Kryzys energetyczny spowodował, że Pekin zmienił swoje podejście i ogłosił bezpieczeństwo energetyczne jako pilniejszą misję niż przejście na zieloną energię. Rząd inwestuje w nowe elektrownie węglowe, by zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną. Inwestycje w sektorze węglowym przyspieszyły też ekstremalne warunki pogodowe, które spowodowały w ostatnich miesiącach przerwy w dostawach prądu.

Gwałtowny wzrost międzynarodowych cen energii, wiążący się z rosyjską inwazją na Ukrainę, skłonił Pekin do wzmocnienia krajowej produkcji węgla.

Ostatnio z Chin płyną sygnały, że w trzecim kwartale chcą tam znacznie rozruszać inwestycje. To ożywienie może się przełożyć na wzrost zapotrzebowania na stal, a co za tym idzie również i na węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali.

Zatem w przypadku ożywienia w chińskiej gospodarce będziemy mieli do czynienia ze znacznym popytem zarówno na węgiel energetyczny, potrzebny do produkcji energii elektrycznej, jak i węgiel koksowy, potrzebny do produkcji stali.

W Chinach na pierwszym miejscu jest rozwój gospodarczy, natomiast kwestie dotyczące ochrony klimatu schodzą tam na dalszy plan, co nie może dziwić w obecnych realiach kryzysu energetycznego na świecie oraz galopującej inflacji w wielu państwach.

Niektóre kraje UE przedłużają żywotność elektrowni węglowych, bądź ponownie otwierają zamknięte elektrownie

- Myślę, ze przy tak rosnącym zapotrzebowaniu na energię na całym świecie, nie ma mowy, żeby można poradzić sobie bez paliw kopalnych - wskazuje Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. - Trzeba raczej uświadomić obywatelom, by ograniczali konsumpcję. Ale kto miałby to ludziom powiedzieć i jak gospodarki miałyby wytrzymać nagły spadek popytu na dobra konsumpcyjne? - zastanawia się Tomasz Rogala.

Przestrzega przy tym przed zamienianiem uzależnienia surowcowego od Rosji na mocniejszą zależność od Chin, które za kilkadziesiąt lat będą mogły ustalać warunki gospodarcze w Europie przy pomocy cen litu i innych pierwiastków, koniecznych do tego, żeby mogły pracować panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe OZE.

Warto pamiętać, że Chiny i Indie razem zużywają dwa razy więcej węgla niż reszta świata razem wzięta, przy czym same Chiny odpowiadają za ponad połowę światowego popytu. Oczekuje się, że konsumpcja węgla w Unii Europejskiej wzrośnie o 7 proc. w 2022 roku.

Będziemy mieli trudny czas w Europie w zakresie nośników energii przez kilka lat

To skutek popytu ze strony sektora elektroenergetycznego, w którym węgiel jest coraz częściej wykorzystywany do zastępowania gazu, którego brakuje i którego ceny utrzymują się na wysokim poziomie.

Niektóre kraje UE przedłużają żywotność elektrowni węglowych, bądź ponownie otwierają zamknięte elektrownie lub też podnoszą limity godzin ich pracy, by zmniejszyć zużycie gazu. Jednak Europa odpowiada jedynie za około 5 proc. światowego zużycia węgla.

- Będziemy mieli trudny czas w Europie w zakresie nośników energii przez kilka lat. Trzeba będzie czymś zastąpić surowce, które wcześniej sprowadzano z Rosji - podkreśla Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Ostatnio coraz częściej pada postulat, żeby zwiększyć wydobycie węgla w kraju. Jednak do tego potrzeba decyzji politycznych. A cykle inwestycyjne w branży wydobywczej są o wiele dłuższe niż czasowe zmiany koniunktury, czy też cykle zmiany władzy politycznej. Stąd nakreślenie długoterminowej perspektywy w tym zakresie jest trudne. Ważne jednak, aby zapadły decyzje dotyczące tego, co będzie w perspektywie nie tylko najbliższej zimy, ale także w perspektywie kolejnych lat.