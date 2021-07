Polska Grupa Górnicza (PGG) dostarczy w tym roku na rynek ok. 700 tys. ton tzw. ekogroszku - jednego z produktów wciąż najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Obecnie, choć jest lato, przedstawiciele spółki obserwują wzmożony popyt na ten rodzaj węgla.

Aktualny popyt na węgiel opałowy wynika m.in. z długiego (trwającego aż do maja) sezonu grzewczego, zmiennych warunków pogodowych oraz ograniczonych zapasów węgla m.in. w ciepłowniach.

W ostatnich latach PGG podwoiła sprzedaż ekogroszków - w 2017 r. sprzedano ich 314 tys. ton, a dwa lata później 694 tys. ton.

W roku pandemii sprzedaż tego rodzaju węgla zmniejszyła się do 538 tys. ton, natomiast w roku 2021 ponownie planujemy zbyt na poziomie ok. 700 tys. ton - zapowiada PGG.

"W tym segmencie paliw, w trosce o czystość powietrza, sukcesywnie zmniejszamy podaż grubszych i średnich węgli zasypowych (typu orzech lub kostka - red.). Postanowiliśmy za to silnie rozwijać produkcję przyjaźniejszych dla środowiska ekogroszków do kotłów najnowszej generacji. Te marki węgla są rozchwytywane na rynku paliw do ogrzewania domów i mieszkań" - wyjaśnił rzecznik największego krajowego producenta węgla.

Przypomniał, że w ostatnich latach PGG podwoiła sprzedaż ekogroszków - w 2017 r. sprzedano ich 314 tys. ton, a dwa lata później 694 tys. ton. "W roku pandemii sprzedaż tego rodzaju węgla zmniejszyła się do 538 tys. ton, natomiast w roku 2021 ponownie planujemy zbyt na poziomie ok. 700 tys. ton" - zapowiedział Głogowski.

Udział PGG w krajowej produkcji tego typu węgla wynosi ok. 60-70 proc. Zachętą do kupowania węgla opałowego latem ma być m.in. wprowadzona przez spółkę polityka cenowa, dająca możliwość zakupu węgla w miesiącach letnich w cenach niższych niż w sezonie grzewczym.

W ostatnich latach PGG rozbudowała automatyczną linię paczkowania ekogroszku w Zakładzie Paliw Ekologicznych Wola, gdzie obecnie można zaworkować 600 ton paliwa na dobę, oraz uruchomiła nową linię paczkującą w ruchu Chwałowice rybnickiej kopalni ROW. W efekcie podaż węgla sprzedawanego z reguły w 20-kilogramowych workach wzrosła czterokrotnie.

Rzecznik PGG potwierdził, że w ostatnich miesiącach zauważalny jest także wzrost innych gatunków węgla niż ekogroszki. "Wbrew pozorom, to nie mroźne zimy, ale upalne lata, gdy coraz powszechniej włączamy klimatyzatory i instalacje chłodzące, najbardziej zwiększają zużycie energii w krajowym systemie" - wyjaśnił rzecznik PGG.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku PGG sprzedała ogółem ok. 800 tys. ton węgla więcej niż w porównywalnym okresie rok wcześniej oraz ok. 500 tys. ton więcej niż ostrożnie zakładano na początku tego roku.

"Aż 239 tys. ton w tej dodatkowej ilości sprzedanego paliwa, którą kupili polscy klienci, stanowiły odmiany węgla przeznaczone na opał, które nadają się do spalania w kotłach domowych małej mocy, a nie w elektrowniach, gdzie wielkie przemysłowe instalacje potrzebują miału energetycznego" - wskazał Głogowski.

Zapasy węgla opałowego oraz węgla przeznaczonego dla elektrociepłowni zmalały obecnie w PGG do kilkudziesięciu tysięcy ton, czyli do poziomu tzw. zapasu operacyjnego.

Ekogroszek wciąż należy do produktów najchętniej kupowanych przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów - PGG sprzedaje go m.in. przez internet. W ub. roku ekolodzy zaapelowali do producentów i dystrybutorów węgla o zaprzestanie stosowania nazwy "ekogroszek". Apel trafił do instytucji zajmujących się zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochroną praw konsumentów, m.in. UOKiK. W odpowiedzi PGG oświadczyła, że nie ma podstaw do kwestionowania ekogroszków jako produktu ekologicznego i przyjaznego dla środowiska.