W PG Silesia kluczowe będzie porozumienie zarządu i strony społecznej

W środę należąca do czeskiego holdingu EPH spółka poinformowała o możliwości przekazania swoich udziałów w czechowickiej kopalni mniejszościowym udziałowcom lub Skarbowi Państwa, z możliwością zwolnienia ze spłaty długu, jaki kopalnia ma wobec inwestora. Zarząd kopalni zabiega o rozmowę w tej sprawie z przedstawicielami strony rządowej.

Komentując stanowisko PG Silesia, rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys przypomniał, że przedsiębiorstwo jest prywatną firmą, nie będącą w nadzorze właścicielskim resortu - tym samym Ministerstwo nie ma wpływu na podejmowane przez spółkę decyzje biznesowe.

"Wydaje się, że w obecnej sytuacji właściciel i zarząd kopalni powinny przede wszystkim porozumieć się ze stroną społeczną, by przeprowadzić skuteczną restrukturyzację przedsiębiorstwa" - powiedział rzecznik, przypominając, że takie działania podejmują już spółki węglowe kontrolowane przez Skarb Państwa: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa i Tauron Wydobycie.

Rzecznik MAP nie ma jak dotąd informacji, czy dojdzie do spotkania przedstawicieli resortu z zarządem PG Silesia.

Na początku maja zarząd kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zaproponował ponad 1,7-tysięcznej załodze obniżkę wynagrodzeń o 10 proc., deklarując ciągłość działania kopalni do końca 2021 r. Zapowiedział też weryfikację planów wydobywczych zakładu. Głównym powodem jest kryzys, spotęgowany przez pandemię koronawirusa.

W środę spółka potwierdziła gotowość swojego właściciela do wspierania - pod pewnymi warunkami - kopalni do końca przyszłego roku. W perspektywie - jak wskazano w komunikacie - alternatywą dla finansowania kopalni przez jej właściciela byłoby zamknięcie zakładu i grupowe zwolnienia pracowników. Spółka wskazała jednocześnie na możliwy scenariusz przekazania swoich udziałów Skarbowi Państwa lub udziałowcom mniejszościowym.

"Większościowy udziałowiec PG Silesia nie wyklucza możliwości zaoferowania swoich udziałów, jakie posiada w czechowickiej kopalni, mniejszościowym udziałowcom - w razie zainteresowania - lub Skarbowi Państwa. Pod pewnymi warunkami jest on gotów rozważyć możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia PG Silesia z obowiązku spłaty jej zadłużenia, co może stanowić w tym wypadku istotny aspekt oferty" - poinformowała w komunikacie szefowa departamentu komunikacji i PR czechowickiej kopalni Małgorzata Bajer.

Zarząd PG Silesia zapewnia, że stara się zapewnić ciągłość działalności operacyjnej kopalni do końca 2021 r., zastrzegając, że nie będzie to możliwe bez dobrej woli zarówno pracowników, jak i właściciela. Obecnie firma nie jest w stanie zaciągnąć nowych kredytów i ubiega się o wsparcie w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Stąd m.in. weryfikacja planów wydobywczych i obniżka wynagrodzeń.

"Połączenie niekorzystnych zmian na rynku węgla - związanych bezpośrednio ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, a przybierających dramatycznie na sile w związku z rozprzestrzeniam się koronawirusa - ze wzrostem kosztów personalnych w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziło do sytuacji, gdzie pomimo ogromnych inwestycji i wsparcia inwestora, prowadzenie dalszych działań w PG Silesia jest ekonomicznie nieuzasadnione" - napisano w środowym komunikacie.

"Kierując się zasadami odpowiedzialności społecznej, większościowy udziałowiec jest jednak gotów, by pod pewnymi warunkami, zapewnić dalsze finansowanie przedsiębiorstwa. Pozwoli to uniknąć scenariusza szybkiego zamykania kopalni, co w finale skutkowałoby natychmiastowymi, grupowymi zwolnieniami pracowników. Takie rozwiązanie zapewni także dodatkowy czas na wypracowanie alternatywnych scenariuszy co do przyszłości PG Silesia" - podała spółka, należąca do największych pracodawców na Podbeskidziu.

Przedstawiciele firmy wskazują, że analizując zasadność przejęcia udziałów w kopalni, Skarb Państwa powinien rozważyć także elementy, których nie jest w stanie uwzględnić prywatny właściciel. Chodzi przede wszystkim o uniknięcie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych czy opłat eksploatacyjnych. W ub. roku PG Silesia odprowadziła do budżetu państwa ponad 88 mln zł.

PG Silesia jest największą z trzech prywatnych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Podobnie, jak inne zakłady górnicze, została dotknięta kryzysem, spotęgowanym przez pandemię koronawirusa. Elektrownie i ciepłownie, do których trafia węgiel z kopalni, obecnie nie odbierają węgla, bo ich kontrahenci - głównie zakłady przemysłowe - potrzebują mniej energii. Dotąd w trudnych okresach kopalnię wspierał czeski właściciel, który w ciągu minionych 10 lat zainwestował w nią blisko 1,5 mld zł.