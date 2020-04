W PG Silesia liczą, że po pokonaniu trudności będą spokojnie pracować przez następne lata

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia mierzy się z trudnościami na rynku węgla. Już przed pandemią sytuacja górnictwa nie napawała optymizmem, a teraz jest jeszcze gorzej. Firmy wstrzymują bowiem odbiór węgla, a materiał gromadzony jest na zwałach. Pojawiają się problemy z finansami spółek. Każdy walczy o przetrwanie w tym trudnym czasie. - Liczę na rozsądek zarządu i wierzę głęboko, że władze kopalni mają nie jeden, a kilka pomysłów, jak przejść wspólnie przez ten trudny dla nas wszystkich okres - wskazuje Grzegorz Babij, przewodniczący NSZZ Solidarność przy PG Silesia.

I zaznacza, że w kopalni Silesia obowiązuje wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, a nie dniówkowe. A premie uzależnione są od wykonanych planów i efektywności pracy.- Ekwiwalent za deputat węglowy czy nagroda barbórkowa są rozliczane zupełnie inaczej niż dotychczas - zaznacza Babij. - Zrezygnowaliśmy z tzw. czternastki, z karty górnika oraz wielu innych dodatków, które do tej pory obowiązują na innych kopalniach. To pozwala pracodawcy kontrolować koszty wynagrodzeń - dodaje.W PG Silesia jest załoga, która wielokrotnie udowodniła że potrafi fedrować, czy to na przodkach, czy w ścianach. Co rusz pobija ona rekordy postępów przodków, czy ścian.- Mamy najlepszą wydajność w przeliczeniu na pracownika na Śląsku. Skoro dotyka nas sytuacja kryzysowa, to na pewno jesteśmy otwarci na dialog i dobre rozwiązania - zaznacza Babij.I podkreśla, że wiele będzie zależało od podjętych decyzji przez właściciela.- Liczę na rozsądek zarządu i wierzę głęboko, że władze kopalni mają nie jeden, a kilka pomysłów, jak przejść wspólnie przez ten trudny dla nas wszystkich okres - wskazuje Babij. - Należy zaznaczyć, że już nie raz jako związki zawodowe stawaliśmy przed bardzo trudnymi zadaniami, które udawało nam się rozwiązywać dla dobra pracowników oraz społeczności lokalnej. Wierzymy, że teraz też tak będzie i po pokonaniu trudności będziemy spokojnie pracować przez następne lata - podsumowuje Babij.