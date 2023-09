W PGG będą dwukrotnie wyższe dodatki

Związki działające w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) podpisali 30 sierpnia z zarządem spółki porozumienie dotyczące wzrostu części dodatków do dniówek.

Od 1 sierpnia tego roku wzrastają stawki części dodatków. Dodatek z tytułu pełnienia funkcji sanitariusza wynosi 12 zł/dn. dla zatrudnionych pod ziemią oraz 8 zł/ dn. dla zatrudnionych na powierzchni; dodatek z tytułu pełnienia funkcji instruktora szkolącego nowych pracowników, bądź uczniów wynosi 10 zł/dn./szkol. dla zatrudnionych pod ziemią oraz 6 zł/ dn./szkol. dla zatrudnionych na powierzchni.

Poza tym dodatek za udział w akcji ratowniczej wynosi 48 zł/godz., a dodatek za pracę w tlenowym aparacie roboczym w atmosferze niezdatnej do oddychania - 24 zł/godz. Wymienione powyżej dodatki podniesiono dwukrotnie w porównaniu do stawek dotychczas obowiązujących.

Pierwsze porozumienie w sprawie podwyższenia dodatków w Polskiej Grupie Górniczej podpisano na początku czerwca tego roku. Ustalono wówczas, że część stawek wzrośnie z początkiem lipca. Tamto porozumienie mówiło o podwyżce dodatku dla pracowników pełniących funkcję przodowego lub brygadzisty do kwoty 16 zł za dniówkę w przodkach i niebezpiecznych przebudowach; 12 zł za dniówkę w przypadku pozostałych robót pod ziemią oraz 8 zł za dniówkę dla robót na powierzchni.

Dodatek dla górników strzałowych z tytułu pobrania materiałów wybuchowych podniesiono do 20 zł za dniówkę, a nowy stały dodatek ratowniczy do 400 zł za miesiąc. Wówczas strona związkowa zapowiedziała, że do rozmów dotyczących podwyżki pozostałych dodatków powróci po wakacjach. Stąd też podpisanie porozumienia 30 sierpnia.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa węglowa spółka. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.