W PGG będą wyższe nagrody w górniczym konkursie

W sobotę 1 kwietnia w Polskiej Grupie Górniczej rusza 20 jubileuszowa edycja konkursu wiedzy z zakresu BHP „Pracuję Bezpiecznie 2023”.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ufundował w tym roku wyższą pulę nagród.

Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 12000 złotych, drugiego - 8500 złotych, a trzeciego - 6500 złotych.

Pozostali uczestnicy finału otrzymają po 2 tysiące złotych.

- Głównym celem konkursu jest to, by jak najwięcej osób zainteresowały zagadnienia z zakresu BHP. Przy okazji konkursu, uczestnicy uczą się przepisów, a to im się przydaje w pracy i w życiu - zaznacza główny organizator i pomysłodawca konkursu, dyrektor Biura BHP i Szkoleń w PGG Grzegorz Ochman.

- Chcę tu podkreślić, że nie chodzi tylko o nagrody. Kariera pracowników, którzy te konkursy wygrywali, nabierała tempa. Dzięki temu konkursowi znaleźli swoje miejsce w PGG i mogli się rozwinąć - dodaje Grzegorz Ochman.

W tym roku więcej miejsc jest nagradzanych także w eliminacjach zakładowych, bo nagradzane są pierwsze 3 miejsca w każdym miesiącu rywalizacji. Dodatkowo aktywni pracownicy, którym nie udało się zakwalifikować do finału konkursu, mają szansę na nagrodę 2 tysięcy złotych.

Co roku zainteresowanie jest duże, w eliminacjach co roku bierze średnio udział około 2 tysięcy osób. Konkursem objęte są wszystkie oddziały Polskiej Grupy Górniczej, oprócz pracowników działów BHP, pracowników centrali, dozoru wyższego i osób z kierownictwa, oraz zwycięzców poprzednich edycji.

Do półfinału może dostać się 60 osób, z których 10 najlepszych do ścisłego finału. Zgodnie z założeniem finał zawsze organizuje ta kopalnia, z której pochodzi ubiegłoroczny zwycięzca. Odbędzie się on podobnie jak przed rokiem w Rybniku, bowiem ponownie w zeszłym roku najlepszy okazał się pracownik kopalni ROW. Pierwsze miejsce zajął w zeszłym roku Mateusz Wilczek z Ruchu Jankowice. Drugie miejsce Adam Prychocen z Mysłowic-Wesołej, a trzecie Damian Stokłosa z Ziemowita. O tym, jak będzie w tym roku, przekonamy się w listopadzie, kiedy zostanie rozegrany półfinał i finał.

Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu w węgiel krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.