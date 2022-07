W PGG załadunek sprzedanego węgla trwa całą dobę. Zainteresowanie jest ogromne

Polska Grupa Górnicza w niektórych punktach załadowuje węgiel opałowy na samochody odbiorców całą dobę. Dzięki temu klienci, którzy dokonują zakupu w sklepie internetowych PGG nie muszą czekać w długich kolejkach - czytamy w najnowszej gazecie firmowej spółki.

Klienci najczęściej korzystają z usług prywatnych przewoźników, których listę stworzyła sama PGG. Najbardziej oblegane są punkty odbioru przy kopalni „Piast-Ziemowit,” działającej w Bieruniu i Woli, koło Pszczyny oraz te w okolicach Rybnika.



Jak informuje Magazyn PGG, klienci najczęściej kupują węgiel luzem. Aby ułatwić załadunek w kopalni „Piast” ładowarki zastąpiono nowoczesnym stanowiskiem do załadunku orzecha i kostki - czyli typów węgla, które stanowią 25 procent produkcji w tej kopalni. Na razie trwają próby techniczne.

Czytaj więcej: Jest porozumienie w PGG. Górnicy dostaną do 6,4 tys. zł

Ładowarki mają transportować surowiec z zakładu przeróbczego przenośnikami do dwóch stutonowych zbiorników, a stamtąd dalej taśmociągiem do ciężarówki. Mechanizm jest zautomatyzowany i skomputeryzowany. Pozwala on również zapobiec zbytniemu rozdrabnianiu się węgla.



Od początku roku e-sklep PGG obsłużył już ponad 100 tys. klientów.