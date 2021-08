W piątek rozmowy z kandydatami na prezesa JSW

Siedem zgłoszeń wpłynęło w ogłoszonym ponad dwa tygodnie temu nowym konkursie na prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rozmowy z czterema kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne, zaplanowano na 27 sierpnia br.

W poniedziałek minął termin przyjmowania zgłoszeń w ogłoszonym 6 sierpnia nowym postępowaniu kwalifikacyjnym, które ma wyłonić prezesa JSW.

Jak przekazała we wtorek przewodnicząca rady nadzorczej JSW prof. Halina Buk, do rozmów kwalifikacyjnych w konkursie na prezesa spółki dopuszczono czterech kandydatów; trzech nie spełniło wymogów formalnych.

Obowiązki wiceprezesa JSW ds. rozwoju, który również nie został dotąd wybrany, pełni na razie (do czasu powołania następcy) wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

Wcześniejsze, ogłoszone 12 lipca postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło stanowiska prezesa JSW oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

30 lipca br. rada nadzorcza zdecydowała o powołaniu trzech wiceprezesów spółki: Sebastiana Bartosa, który w zarządzie JSW odpowiada za handel, Roberta Ostrowskiego, który od 3 sierpnia zajmuje się sprawami ekonomicznymi, oraz Edwarda Paździorko, który 1 września obejmie stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nie wyłoniła wówczas nowego prezesa JSW - jego obowiązki pełni (do czasu powołania nowego prezesa) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. 30 lipca Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, zanim we wrześniu obejmie ją Edward Paździorko.

Obowiązki wiceprezesa JSW ds. rozwoju, który również nie został dotąd wybrany, pełni na razie (do czasu powołania następcy) wiceprezes ds. pracy i polityki społecznej Artur Wojtków.

9 lipca Rada Nadzorcza JSW odwołała ze stanowiska prezesa spółki Barbarę Piontek, czasowo powierzając kierowanie firmą oddelegowanemu z Rady prof. Stanisławowi Pruskowi. Ze stanowiska wiceprezesa ds. rozwoju odwołano Tomasza Dudę, zaś z funkcji wiceprezesa ds. handlu - Włodzimierza Hereźniaka. Inny wiceprezes, odpowiedzialny w zarządzie za sprawy ekonomiczne Jarosław Jędrysek, sam zrezygnował ze stanowiska, jako powód podając przyczyny osobiste. Dymisji Piontek i Dudy domagały się reprezentatywne organizacje związkowe z JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest drugą pod względem wielkości zatrudnienia i wydobycia węgla krajową spółką węglową, po Polskiej Grupie Górniczej. Specjalizuje się w produkcji węgla koksowego, wykorzystywanego przy produkcji stali. Zatrudnia ponad 22 tys. osób. Ubiegły rok - kryzysowy na rynku stali, węgla i koksu - grupa kapitałowa JSW zamknęła stratą netto przekraczającą 1,5 mld zł.