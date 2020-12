W połowie grudnia kolejna tura rozmów o umowie społecznej dla górnictwa

W połowie grudnia odbędą się kolejne rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa, z wykorzystaniem rekomendacji wypracowanych w ostatnich tygodniach przez pracujące w górniczych spółkach zespoły robocze – zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Podczas tych rozmów ministerstwo zamierza także przedstawić proponowany mechanizm udzielania górnictwu pomocy publicznej. Soboń nie chciał przesądzać, kiedy mogłoby dojść do podpisania umowy i przedłożenia jej Komisji Europejskiej. Wcześniej szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz oceniał, że realnym terminem zawarcia takiego porozumienia jest koniec stycznia przyszłego roku.

We wtorek w Głównym Instytucie Górnictwa wiceminister Soboń uczestniczył w podsumowaniu prac zespołu roboczego, który oceniał możliwości wykorzystania w Polsce czystych technologii węglowych. Pytany o pracę innych zespołów roboczych, które od połowy października do 30 listopada pracowały w spółkach węglowych, zapewnił, że "wszystko idzie zgodnie z planem". Na połowę grudnia zaplanowano szersze spotkanie ze stroną społeczną, podsumowujące dotychczasowe postępy prac.

- 15 grudnia wrócimy do tych rozmów i będziemy chcieli zaproponować to, na co się umówiliśmy, czyli umowę społeczną. Myślę, że będziemy gotowi; nie widzę żadnych powodów, dla których nie mielibyśmy do tych rozmów 15 grudnia wrócić. Dopiero ta umowa społeczna będzie podstawą wniosku do Komisji Europejskiej o uruchomienie pomocy publicznej - powiedział dziennikarzom wiceminister.

- Na tych wznowionych rozmowach pokażemy też mechanizm (udzielania górnictwu pomocy publicznej), o który będziemy wnioskować - dodał wiceszef MAP.