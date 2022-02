W Polsce jest miejsce na co najmniej dwie lub trzy takie spółki, jak JSW

Kopalnia Bielszowice w ostatnich dziesięciu latach produkowała od 600 do blisko 800 tys. ton węgla koksowego rocznie. Ale sprzedawała tego węgla jako węgiel koksowy znacznie mniej. Reszta szła po zaniżonych cenach do energetyki. Jeszcze gorzej przedstawia się to w przypadku kopalni Halemba - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Jest rynek dla węgla koksowego

Ziętek wskazuje, że kopalnia Bielszowice w ostatnich dziesięciu latach produkowała od 600 do blisko 800 tys. ton węgla koksowego rocznie. Ale sprzedawała tego węgla jako węgiel koksowy znacznie mniej.- Reszta szła po zaniżonych cenach do energetyki - podkreśla Ziętek. - Jeszcze gorzej przedstawia się to w przypadku kopalni Halemba. W roku 2010 Halemba wyprodukowała 440 tys. ton węgla koksowego, ale jako węgiel koksowy nie sprzedała ani jednej tony. Podobnie było w roku 2011. A w niedalekiej przeszłości? W roku 2018 Halemba wydobyła 440 tys. ton węgla koksowego a sprzedała zaledwie 27 tys. ton tego węgla jako węgiel koksowy. W roku 2020 wydobyła blisko 380 tys. ton węgla koksowego, a sprzedała jako węgiel koksowy zaledwie 22 tys. ton. Reszta poszła do energetyki. Przypominam, że w tych okresach cena węgla koksowego zawsze była dwa lub nawet trzy razy wyższa niż węgla energetycznego. Przypominam również, że w tamtym czasie zwały kopalni Halemba były przepełnione - dodaje.Zdaniem Ziętka nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia dla wpychania tego węgla do energetyki.- W złożach kopalni zespolonej Ruda zalega węgiel o wartości około 150 mld zł, który przy niewielkich nakładach inwestycyjnych można wydobyć i opłacalnie sprzedać na rynku europejskim, gdzie tego węgla brakuje - ocenia Ziętek. - Także inne kopalnie, na przykład Rydułtowy i Brzeszcze posiadają zasoby węgla koksowego, który można korzystnie sprzedać. W Polsce i w Europie jest miejsce na kolejną grupę, która mogłaby zajmować się wydobyciem i przetwarzaniem węgla koksowego, zarabiając na tym miliardy. Niestety zamiast tego, realizując politykę klimatyczną UE, chcemy doprowadzić do zniszczenia tych kopalń w błyskawicznym tempie. Warto się zastanowić, czy naprawdę nie ma innego wyjścia, skoro UE skazana jest na zużywanie węgla koksowego i koksu. A obecnie około dwóch trzecich tego węgla musi sprowadzać spoza państw UE, słono za to płacąc - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj także: Przetasowania i cenowy rajd na rynku węgla