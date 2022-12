W Polsce nie brakuje lokalizacji pod nowe kopalnie węgla

W ostatnich latach pojawiały się w Polsce zapowiedzi budowy nowych kopalń węgla, ale żadnej z tych przymiarek nie zrealizowano. A są miejsca z rozpoznanymi i udokumentowanymi złożami, po które relatywnie szybko można by sięgnąć.

W branży górniczej można ostatnio usłyszeć, że należałoby budować nowe kopalnie. Dotychczas jednak nie powstały, a proces uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń i koncesji na wydobycie oraz sama budowa mogłyby potrwać. Sprawdziliśmy o jakie kopalnie chodzi.

Do tego, żeby doszło do realizacji nowych projektów węglowych, potrzebne jest zielone światło ze strony rządu.

W Unii Europejskiej cały czas widać mamy nacisk na dekarbonizację. Także banki oraz instytucje finansowe coraz rzadziej chcą się angażować w projekty związane z węglem w Europie.

Z drugiej strony mamy kryzys energetyczny, który rewiduje wcześniejsze założenia i może zupełnie zmienić strategię dla Polski.

Od lat usłyszeć można również o projektach dotyczących nowych kopalń węgla. Tyle żę na zapowiedziach i planach - jak dotychczas - się kończy. Dlaczego?

O opłacalności produkcji decydują przede wszystkim: dekarbonizacyjna polityka UE i niewielkie możliwości finansowania inwestycji przez banki, jakość złóż, wydajność, czyli poziom wydobycia na jednego zatrudnionego, stopień automatyzacji produkcji, efektywniejsza organizacja pracy i - będący wypadkową tych wskaźników - koszt gotówkowy wydobytej tony węgla.

Wśród potencjalnych nowych przedsięwzięć wymienia się między innymi projekt Brzezinka 3 w Mysłowicach. Uruchomienie tego zakładu wydobywczego stworzyłoby 900 miejsc pracy oraz 4-5 tys. miejsc pracy w sektorze okołogórniczym. Wcześniej wskazywano, że zakład ten mógłby wydobywać 1,5-3 mln ton węgla rocznie.

Złoże oceniane jest na 88 mln ton węgla, a spółka Brzezinka 3 miała w planach sięgnąć po ponad 25 mln ton. Plany obejmowałyby też stworzenie w Mysłowicach innowacyjnego klastra technologicznego, opartego na nowoczesnym przetwarzaniu i wykorzystaniu węgla w innych kierunkach niż jego spalanie. Kopalnia stanowiłaby jeden z jego elementów. Na razie wokół tego projektu zapanowała cisza.

Z kolei Silesian Coal, spółka amerykańsko-niemiecko-szwajcarska, od lat wskazywała, że chciałaby realizować projekt Orzesze - z wykorzystaniem infrastruktury kopalni Krupiński.

Wydobycie miałoby wynosić około 1,5 mln ton węgla koksowego rocznie i mniej więcej tyle samo węgla energetycznego. W kopalni miałoby pracować około 1000 osób. Nic jednak z tego nie wyszło; tymczasem mocno do przodu poszła likwidacja Krupińskiego. Nie brak zatem głosów, że ściągamy węgiel z odległych kierunków, a zarazem za państwowe pieniądze dokonujemy likwidacji Krupińskiego, co nie wydaje się zbyt logiczne.

Innym projektem jest - realizowany od lat przez Grupę Kapitałową Balamara Resources Limited - „KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący”. Spółka chciałaby wybudować kopalnię wydobywającą węgiel koksowy. Na razie jednak nic z tego nie wyszło. Jak dotychczas polskie państwo, delikatnie mówiąc, nie było przyjazne tego typu inwestycjom.

Nikt nie przedstawił bilansu, ile węgla z polskich kopalń będziemy potrzebowali

A jeżeli chodzi o znajdujący się na unijnej liście surowców strategicznych węgiel koksowy, to jest on potrzebny do produkcji stali. A bez stali nie ma mowy o gospodarce niskoemisyjnej. Transformacja w stronę przemysłu niskoemisyjnego będzie w kolejnych latach skutkować większym zapotrzebowaniem na samochody elektryczne czy wiatraki, a to z kolei - wiązać ze wzrostem popytu na stal. Przykładowo: żeby wyprodukować jedną tonę stali, potrzeba 500-700 kg węgla koksowego.

- Mamy na Górnym Śląsku kopalnie, w które można zainwestować i wydłużyć ich żywotność poprzez udostępnienie nowych złóż, tylko nikt nie chce się tym zająć... Nikt nie przedstawił bilansu, który powiedziałby nam, ile węgla z polskich kopalń będziemy potrzebowali w najbliższych latach - podkreśla Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

- Mamy do dyspozycji co najmniej cztery obszary, w których możemy uzyskać duże ilości dobrej jakości węgla, jeżeli chodzi o inwestycje długoterminowe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący związku zawodowego Sierpień 80. I dodaje: - To miejsca już przebadane, co do których wiadomo, jakie to są złoża, jakość węgla i warunki eksploatacji. Pierwszym takim miejscem są złoża kopalni Piast-Ziemowit należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Najszybciej węgiel można by uzyskać ze złóż Imielin-Północ. Jest tam około 20 mln ton dobrej jakości węgla w ścianach o trzymetrowej wysokości i długości około 2 km. To bardzo korzystne warunki.

Jego zdaniem niewielkim nakładem środków i w czasie nie dłuższym niż 12-18 miesięcy można po ten węgiel sięgnąć. To dodatkowe wydobycie dla kopalni na około 10 lat.

- W tym okresie możemy przygotować o wiele większą inwestycję dla kopalni Ziemowit, tzw. Ziemowit Głęboki. Chodzi o około 130 mln ton węgla bardzo dobrej jakości - podkreśla Ziętek. - To pokłady tzw. siodłowe 510 wysokiej jakości węgla dla ciepłownictwa i odbiorców indywidualnych. Czas dojścia do tych pokładów? Około 10 lat, czyli tyle, ile da nam fedrowanie w złożach Imielin-Północ, aby w tym czasie przygotować eksploatację złoża Ziemowit Głęboki.

Istotny obszar to złoża po byłej kopalni Makoszowy

Kolejnym takim obszarem jest Za Rowem Bełckim - złoże dla kopalni Bolesław Śmiały, gdzie rozpoznano około 80 mln ton węgla energetycznego. położone jest na terenie gmin Łaziska Górne, Wyry, Orzesze, Kobiór, w powiatach mikołowskim i pszczyńskim, na południe od obszaru górniczego Łaziska II. Zalega ono za strefą uskokową o nazwie Rów Bełcki. Ta natomiast przebiega - w przybliżeniu - równolegle do południowej granicy aktualnego obszaru górniczego.

- Węgiel ten zalega na stosunkowo niedużej, jak na polskie warunki, głębokości. Można do niego dojść tzw. upadową, co zmniejszy koszty i skróci czas doprowadzania do eksploatacji - wyjaśnia Ziętek. - Można do tego węgla dojść w 5-6 lat - dla osiągnięcia pełnej zdolności wydobywczej.

Kolejnym obiecującym rejonem są złoża po byłej kopalni Makoszowy, gdzie zostało 140 mln ton węgla - można dostać się do nich z dwóch kierunków.

- Od strony kopalni Bielszowice i od strony kopalni Sośnica. Eksploatacja od strony kopalni Sośnica jest praktycznie bezinwestycyjna, chodzi bowiem o wydłużenie biegu ścian dla kopalni Sośnica, które już są przygotowane do wydobycia, a nie pozwala się na wydobywanie węgla po stronie makoszowskiej - z powodu kreski na mapie - mówi Bogusław Ziętek. - Obecnie kopalnia Sośnica może wydobywać tylko od granicy swego obszaru górniczego i nie może pożytkować obszaru górniczego Makoszów. Aktualna koncesja złóż makoszowskich leży w biurku prezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń i nie ma żadnych przeszkód, aby ją udostępnić dla PGG.

Warto przypomnieć, że kopalnia Makoszowy to doskonałej jakości węgiel typu 33, 34.1 i 34, a przy tym jedna z niewielu kopalń niemetanowych, co ma ogromne znaczenie wobec zbliżającej się "nagonki" UE na emisje metanu.

- Innym obszarem dla kopalni Sośnica pozostaje partia N. Do uzyskania jest tu 10 mln ton stosunkowo niewielkim nakładem kosztów, co wydłuży żywotność kopalni Sośnica o dodatkowe 10 lat - podkreśla Ziętek.

I uzupełnia: czas do pozyskania - z uwzględnieniem koniecznych inwestycji - to nie więcej niż 12-18 miesięcy, a więc stosunkowo szybko. Tu także chodzi o dobrej jakości węgiel klasy 34.1, 34.2.

- Kolejnym obszarem są złoża kopalń rudzkich Polskiej Grupy Górniczej: Bielszowice i Halemba, gdzie do pozyskania pozostaje około 130 mln ton wysokiej jakości węgla 34.2 i 35.1 oraz w części węgla energetycznego. Chodzi o złoża zalegające pomiędzy Rudą Śląską a Mikołowem i Katowicami w kierunku Śmiłowic, gdzie eksploatacja jest korzystna, gdyż nie odbywa się pod miejską zabudową. To cztery obszary, w których możemy uzyskać duże ilości dobrej jakości węgla - dodaje Ziętek.

Wskazuje przy tym, że oczywiście miejsc, w których w stosunkowo krótkim czasie możemy dojść do węgla - zwłaszcza tego najbardziej potrzebnego dla odbiorców indywidualnych - jest o wiele więcej. W każdym takim przypadku chodzi o złoża już rozpoznane, gdzie nie ma ryzyka nietrafionej inwestycji.

- Zarówno na Górnym Śląsku, jak i na Lubelszczyźnie są ponadto złoża, gdzie eksploatacja jest możliwa zarówno przez podmioty państwowe, jak i prywatny kapitał, który chce prowadzić eksploatację węgla za własne pieniądze i na własne ryzyko - mówi Bogusław Ziętek.

Węgiel ten zasilałby -wskazuje nasz rozmówca - polski system energetyczny i rynek odbiorców indywidualnych, co - w dobie obecnego, pogłębiającego się kryzysu energetycznego - jest niezwykle istotne.

- Oczywiste, że w ślad za inwestycjami w potencjał wydobywczy muszą iść inwestycje w energetykę konwencjonalną, a więc przede wszystkim - w rewitalizację starych bloków węglowych, tzw. dwusetek. Warto się również zastanowić nad powrotem do koncepcji budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce. Koszt takiego powrotu do tej inwestycji byłby mniejszy niż koszty rezygnacji z tej inwestycji - podsumowuje Bogusław Ziętek.

Aż się prosi, by uruchomić nowe złoża i nowe kopalnie, które byłyby w stanie produkować węgiel taniej i bardziej efektywnie

Wspomniana już Grupa Kapitałowa Balamara Resources Limited miała w planach wybudować w Polsce 4 kopalnie. Poza projektem dotyczącym złóż węgla koksowego koło Nowej Rudy bierze w rachubę również projekty dotyczące węgla energetycznego na Lubelszczyźnie. Przedstawiciele Balamary przed laty wskazywali, że chodzi im o budowę na Lubelszczyźnie trzech kopalń. Balamara chciała, żeby kopalnie na Lubelszczyźnie dawały rocznie średnio około 8 mln ton węgla.

- Obecnie eksploatowane u nas kopalnie węgla kamiennego w rachunku ciągnionym są nierentowne. Obecnego roku nie należy brać pod uwagę, bo stanowi on anomalię - zaznacza Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. - Od 32 lat te kopalnie, poza wyjątkami, są nierentowne. Aż się prosi, żeby uruchomić nowe złoża i nowe kopalnie, które byłyby w stanie produkować węgiel taniej i bardziej efektywnie. A od strony kwestii środowiskowych byłoby to trudne i należałoby się liczyć z wielkim oporem organizacji ekologicznych, a także lokalnych społeczności .

Od lat można też usłyszeć, że Grupa Fasing chce uruchomić wydobycie w nieczynnej obecnie kopalni Barbara-Chorzów. Spółka planowałaby wydobywać 1,5 mln ton węgla rocznie przy zatrudnieniu ok. 700-800 osób. Kopalnia Barbara-Chorzów została zamknięta w 1999 roku, mimo że jej wysokiej jakości złoża nie zostały wyczerpane.

Już tylko opisane projekty sumarycznie pokazują, że są w Polsce spore złoża węgla, po które można by sięgnąć. Jednak jak dotąd żadne nowe kopalnie nie powstały.

- Należy umożliwić inwestycje w budowę kopalń inwestorom prywatnym - zaznacza Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.