W polskich kopalniach brakuje górników. Ale czy brakuje przyszłości?

Minister wskazuje, że nie stać nas na szybkie odejście od węgla.

Marek Wesoły wskazuje, że nie stać nas na szybkie odejście od węgla.

Argumentuje, że raz, iż nie mamy alternatywy energetycznej - póki co - a dwa, że największym wyzwaniem, przed którym stoimy na Śląsku, będzie zastąpienie miejsc pracy w przemyśle węglowym.

Im bardziej skrócimy okres odchodzenia od węgla, tym bardziej wrażliwa stanie się kwestia miejsc pracy i pytania o to, gdzie mają pracować ludzie zatrudnieni w górnictwie - podkreśla Marek Wesoły.

- Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego etapu rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej,

że będziemy w stanie ich przekonać do tego, że nie trzeba pospiesznie odchodzić od węgla,

zwłaszcza, że nie mamy realnej alternatywy - deklaruje Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych w Solidarności Górniczej.

Odnosi się on między innymi do kwestii notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa.

- Uczestniczę w tym procesie już jako wiceminister ponad pół roku i wiem, że to niezwykle trudny dialog - przyznaje wiceminister Marek Wesoły.

- Niemniej uważam, że rozmawiać trzeba i należy decydentów w Brukseli przekonywać do swoich racji. Polski nie stać, by zejść z tej drogi, bo nie stać nas na szybkie odejście od węgla. Raz, że nie mamy alternatywy energetycznej - póki co - a dwa, że największym wyzwaniem przed którym stoimy tu na Śląsku, będzie zastąpienie miejsc pracy w przemyśle węglowym. Im bardziej skrócimy okres odchodzenia od węgla, tym bardziej wrażliwa stanie się kwestia miejsc pracy i pytania o to, gdzie mają pracować ludzie zatrudnieni w górnictwie - zaznacza Wesoły.

W województwie śląskim na 100 tys. miejsc pracy aż 7 tys. związanych jest bezpośrednio lub pośrednio z węglem

- Sama tylko Ruda Śląska z której pochodzę, by przejść przemiany “sprawiedliwie” potrzebowałaby