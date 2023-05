W prywatnej kopalni odbiór nowej ściany i negocjacje płacowe

Planujemy na jesień tego roku oddanie do eksploatacji ściany 125 w pokładzie 327, gdzie również prowadzone są obecnie roboty przygotowawcze - podkreśla Grzegorz Babij, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

- W ubiegły czwartek 18 maja, nastąpił odbiór nowej ściany 341 w pokładzie 312 - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

- W eksploatacji jest jeszcze jedna ściana - 330 w pokładzie 330. Prowadzimy oczywiście roboty przodkowe. Natomiast naszym priorytetem jest ukończenie pochylni 410, co otworzy nam możliwość eksploatacji kilku do kilkudziesięciu ścian w przyszłości. To będzie też zabezpieczenie naszej kopalni na przyszłe lata - ocenia Grzegorz Babij.

Obecnie w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, należącym do spółki Bumech, zatrudnionych jest ponad 1300 osób. Do tego dochodzą firmy zewnętrzne.

Obecnie Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia należy do Bumechu, który przejął je w 2021 roku

I jednocześnie wskazuje, że strona społeczna w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia prowadzi obecnie negocjacje płacowe o wzroście wskaźnika wynagrodzeń na rok 2023.

Obecnie Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia należy do Bumechu, który przejął PG Silesia w 2021 roku od czeskiego Energetyczno-Przemysłowego Holdingu (EPH). Bumech to przedsiębiorstwo z branży maszynowej świadczące usługi dla górnictwa. Podstawowe obszary działalności spółki obejmują drążenie wyrobisk podziemnych, produkcję urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn.

Przed laty wysiłki związków zawodowych uratowały kopalnię Silesia

Czeski EPH kupił kopalnię Silesia w grudniu 2010 roku od ówczesnej Kompanii Węglowej. O pozyskanie inwestora zabiegały wtedy działające w kopalni związki zawodowe, chcąc uchronić zakład przed likwidacją. Ich wysiłki zakończyły się sukcesem.

23 maja 2023 roku grupa kapitałowa Bumech opublikowała wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące 2023 roku. Przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły blisko 220 mln złotych, co stanowi wzrost o 188 proc. do wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2022 roku.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań) grupy kapitałowej Bumech osiągnął blisko 52 mln zł i jest nieznacznie wyższy niż odczyt tego wskaźnika z pierwszego kwartału 2022 roku.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł blisko 26,2 mln złotych, co jest wartością zbieżną z poziomem osiągniętym w pierwszym kwartale 2022 roku, natomiast zysk brutto w pierwszym kwartale 2023 roku był na poziomie niemal 23,3 mln zł, co stanowi wzrost o 110 proc. w okresie porównawczym do 2022 roku.