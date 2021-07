W regionie zostało pozostało 230 tys. kopciuchów. ten program ma to zmienić

W poniedziałek w Rzeszowie zainaugurowano pierwszy etap programu opracowanego przez PGNiG Obrót Detaliczny „Prosto po czyste powietrze”. W jego ramach eksperci spółki m.in. zapewnią doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu „Czyste powietrze”.

Partnerem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecny w Rzeszowie prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha przypomniał, że firma sprzedaje gaz do 7 mln klientów na terenie całego kraju.

"To właśnie klienci są w naszej spółce na pierwszym planie, klienci, którzy oczywiście korzystają z gazu. W związku z tym, tam, gdzie pojawia się możliwość wsparcia porządnych, realnych, rzetelnych programów chcemy być i chcemy te programy wspierać" - zadeklarował.

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny doprecyzował, że ma na myśli program "Czyste powietrze", który, w jego ocenie, jest niespotykanym w historii naszego kraju programem, który realnie wspiera problem smogu.

Mucha wyliczył korzyści z instalacji kotła gazowego, to m.in. zerowa emisja pyłów i dwukrotnie mniej emisji dwutlenku węgla niż w przypadku kotła węglowego.

"Na Podkarpaciu pozostało 230 tys. kopciuchów, kotłów na paliwa stałe, które trzeba wymienić. Prawo miejscowe czyli uchwała samorządu województwa z kwietnia 2018 roku mówi jasno i wyraźnie, że kotły starsze niż 10 lub te, które nie będą posiadać tablicy znamionowej - do końca tego roku powinny zostać wymienione. Zachęcam państwa do tego, żeby tym pierwszym produktem z wymiany był właśnie kocioł gazowy" - podkreślił Mucha.

Zapowiedział, że niedługo rozpocznie się kampania promocyjna, będą m.in. spoty radiowe i bilbordy na terenie całego Podkarpacia. "Wszystko po to, żeby mieszkańców Podkarpacie zachęcić do wymiany kotła, starego kopciucha właśnie na kocioł gazowy" - powiedział.

W ramach programu m.in. w 10 Biurach Obsługi Klienta PGNiG na Podkarpaciu będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o skorzystanie z dofinansowania z programu "Czyste powietrze".

"Dodatkowo będziemy monitorować status tego wniosku, ale również pomagamy w uzyskaniu finansowania od samorządu lokalnego, jeżeli takowe finansowanie na terenie województwa podkarpackiego, w poszczególnych gminach ma miejsce. I co bardzo ważne, pomagamy uzyskać szybko warunki przyłączenia poprzez kontakt z operatorem sieci dystrybucyjnej. To jest konkret i to jest wkład PGNiG-u w walce ze smogiem i wsparcie dla rządowego programu +Czyste powietrze+" - mówił Mucha.

Obecny na uroczystości wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG Arkadiusz Sekściński, podkreślił, że Grupa PGNiG chce wspierać program "Czyste powietrze". Przypomniał, że w kraju jest jeszcze ok. 3 mln kopciuchów. "Opalane są nie tylko węglem, ale też często śmieciami, które psują nasze środowisko, zatruwają powietrze" - dodał Sekściński.

Wiceprezes PGNiG podkreślił, że firma jest zaangażowana w program "Czyste powietrze" od dłuższego czasu. "To co dzisiaj inaugurujemy to jest po prostu kolejny etap" - dodał Sekściński.

Obecny w Rzeszowie był także pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste powietrze" Bartłomiej Orzeł, który powiedział, że poniedziałkowa uroczystość nie doszłaby do skutku, gdyby nie uchwała antysmogowa przyjęta przez sejmik woj. podkarpackiego w 2018 r.

Orzeł zwrócił uwagę, że program "Prosto po czyste powietrze" to dobry przykład synergii działań pomiędzy sektorem rządowym, spółek Skarbu Państwa i sektorem samorządowym. "Myślę, że ta synergia będzie bardzo widoczna w najbliższym czasie i przyniesie oczekiwane efekty. Pamiętajmy, że program +Czyste powietrze+ to nie tylko pieniądze na wymianę źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, ale też środki na termomodernizację budynków, na wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej. I to jest ten efekt synergii, który musimy wspólnie osiągać. Ambicja, synergia, współpraca to jest to, czego potrzebujemy, żeby wspólnie te 3 mln kopciuchów z Polski wyeliminować" - powiedział.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, podkreślił, że likwidacja starych, poza emisyjnych pieców to wielkie wyzwanie. Dodał, że Podkarpacie chce być liderem w wymianie pieców na bardziej ekologiczne.