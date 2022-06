W rządzie zapowiada się batalia o węgiel. Solidarna Polska ma projekt ustawy

Solidarna Polska chce zablokować plan wygaszenia kopalni węgla do 2049 roku. Jak poinformował minister w KPRM i wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik, w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego Solidarnej Polski „podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa”.

"Dziś w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego Solidarnej Polski, wobec trudnej sytuacji w dostępie Polaków do węgla, podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa" - napisał Wójcik na Twitterze.

"Dziś w czasie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu Krajowego @SolidarnaPL ,wobec trudnej sytuacji w dostępie Polaków do węgla, podjęto decyzję o zgłoszeniu projektu ustawy cofającej likwidację polskiego górnictwa.🇵🇱"

Ta dosyć enigmatyczna informacja może wskazywać, że Solidarna Polska zamierza podważać umowę społeczną rządu z górnikami zakładającą działanie górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku.

Odejście od węgla nie tak szybkiep

Za utrzymaniem energetyki opartej o węgiel opowiada się też Prawo i Sprawiedliwość. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin ocenił w poniedziałek, że odejście w Polsce od węgla może nastąpić dopiero po zyskaniu alternatywnych źródeł energii, które zapewnią krajowi niezależność.

"Nie możemy odejść szybko od węgla nie mając alternatywy, tak jak często ideologicznie w innych krajach europejskich próbowano to zrobić mówiąc, że można szybko odejść od węgla, gazu, atomu, od wszystkich tradycyjnych sposobów wytwarzania energii na rzecz tych nowych czysty, ale jakże zawodnych sposobów wytwarzania, energii, mówię tu o OZE. To musi doprowadzić do kryzysu energetycznego w wielkiej skali i dzisiaj symptomy tego kryzysu w wielu krajach europejskich już bardzo wyraźnie widać" - mówił Sasin podczas konferencji "Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu", która odbyła się w poniedziałek w Senacie.

Szczegóły projektu Solidarnej Polski nie są na razie znane.