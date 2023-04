W sierpniu rozpoczną się badania złóż rudy żelaza koło Suwałk

Badania geologiczne złóż Krzemianka i Udryn k. Suwałk zostaną przeprowadzone w sierpniu w ramach europejskiego programu SEMACRET.

Przeprowadzone kilkadziesiąt lat temu badania wskazują, że znajdują się tam złoża rud żelaza, m.in. tytanu i wanadu.

Jak poinformował Państwowy Instytut Geologiczny, w ramach projektu zaplanowano wykonanie szczegółowych badań geologicznych wybranych europejskich systemów ortomagmowych, zawierających nagromadzenia takich pierwiastków jak nikiel, miedź, chrom, tytan, wanad czy metale z grupy platynowców.

Badania będą prowadzone na terenie pięciu najbardziej perspektywicznych obszarów zmineralizowanych w Europie, w tym w masywie suwalskim, wśród złóż Krzemianka i Udryn w gminie Jeleniewo.

Badania będą prowadzone z helikoptera, przelatującego ze sprzętem badawczym zawieszonym 30 metrów nad ziemią, przez około 6 do12 dni pomiarowych. Dodatkowo prowadzone będą badania naziemne elektromagnetyczne, polegające na rozłożeniu specjalnych urządzeń pomiarowych na polach. Wytyczony obszar badań to 200 km kwadratowych.

Wyniki badań zostaną zaprezentowane w maju 2025 r. na specjalnej konferencji. Opracowanie ma dotyczyć znaczenia surowców krytycznych dla gospodarki oraz akceptację lokalnych społeczności dla prowadzenia badań poszukiwawczych i prac wydobywczych.

Projekt koordynowany jest przez Uniwersytet w Oulu w Finlandii i zrzesza 17 międzynarodowych jednostek naukowo-badawczych oraz partnerów przemysłowych.

Suwalskie złoża to wanadonośne rudy tytano-magnetytowe. Charakteryzują się dużą głębokością występowania od 850 do 2300 metrów pod ziemią oraz skomplikowaną budową ze zróżnicowaną zawartością składników użytecznych. Ze względu na głębokość występowania i problemy z technologią przeróbki rudy, złoża suwalskie zaliczono w przeszłości do pozabilansowych.