W Silesii rozpoczęły się konsultacje ze związkowcami. 250 osób może stracić pracę

Do końca marca przyszłego roku Przedsiębiorstwo Górnicze (PG) Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zamierza zwolnić ok. 250 osób z 1,7-tysięcznej załogi. W poniedziałek zarząd, należącej do czeskiego inwestora, kopalni rozpoczął w tej sprawie konsultacje ze związkami zawodowymi.

Trwają też poszukiwania nowego inwestora dla kopalni. Obecny właściciel - czeski holding EPH - gwarantuje jej finansowanie jedynie do końca przyszłego roku. Inwestor gotów jest również przekazać kopalnię Skarbowi Państwa.

Jeżeli żaden z tych scenariuszy nie będzie zrealizowany, w czwartym kwartale tego roku w kopalni wstrzymane zostaną roboty przygotowawcze, a pracę mogą stracić kolejni górnicy.

Kopalnia miałaby wydobywać węgiel z udostępnionych wcześniej ścian jeszcze do końca 2021 r.

PG Silesia jest największą z trzech prywatnych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Podobnie jak inne zakłady górnicze, została dotknięta kryzysem, spotęgowanym przez pandemię koronawirusa. Elektrownie i ciepłownie, do których trafia węgiel z kopalni, zmniejszyły ilość odbieranego węgla, bo ich kontrahenci - głównie zakłady przemysłowe - potrzebują mniej energii.



Ponadto czechowicka kopalnia została bezpośrednio dotknięta epidemią SARS-CoV-2 - do poniedziałku zachorowało tam łącznie 292 górników, z których 91 dotąd wyzdrowiało. 68 pracowników nadal jest w kwarantannie. W drugiej połowie lipca zakład musiał wstrzymać wydobycie węgla - przedstawiciele spółki liczą, że przynajmniej jedną ścianę wydobywczą uda się uruchomić w drugiej połowie sierpnia.

Na początku maja zarząd PG Silesia zapowiedział weryfikację planów wydobywczych zakładu i zaproponował ponad 1,7-tysięcznej załodze obniżkę wynagrodzeń o 10 proc., deklarując ciągłość działania kopalni do końca 2021 r. 20 maja zawarto porozumienie, w którym związkowcy zgodzili się na obniżkę górniczych pensji. Porozumienie to nie gwarantowało jednak utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie. Obecnie PG Silesia zatrudnia ok. 1,7 tys. osób oraz korzysta z usług firm zewnętrznych, dających pracę kolejnym 450 osobom.

5 sierpnia zarząd kopalni poinformował związkowców o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w ciągu najbliższego ponad pół roku, od początku września br. do końca marca 2021 r. W poniedziałek spółka sprecyzowała, że pracę ma stracić ok. 250 pracowników.