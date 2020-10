W spółkach węglowych dbają o profilaktykę antykoronawirusową

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zapewnia, że jest przygotowana do minimalizacji ryzyka zakażeniem koronawirusem. W spółce cały czas obowiązują wszelkie dotychczasowe zalecenia oraz obostrzenia, jakie wprowadzono w początkowym okresie pandemii. Dyrektorzy zakładów będą wyciągali surowe konsekwencje w stosunku do osób, które nie stosowałyby się do zaleceń zarządu oraz Sztabu Kryzysowego JSW. Także w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) olbrzymi nacisk kładzie się obecnie na kwestie dotyczące profilaktyki antykoronawirusowej.

W kopalniach wszyscy z powagą podchodzą do pandemii koronawirusa.

Górnicy robią wszystko, by w możliwie jak największym stopniu zminimalizować możliwość zakażenia.

Noszenie maseczek, dezynfekcja rąk oraz utrzymywanie dystansu społecznego - to podstawowe zasady, do których trzeba się stosować.

Reguły na wyjątkowy i trudny czas