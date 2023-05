W sprawie metanu Polska kupiła czas, ale zmian w górnictwie nie uniknie

We wtorek 9 maja w głosowaniu plenarnym europosłowie przyjęli zapisy poprawionego rozporządzenia metanowego.

- Zagłosowaliśmy nad rozporządzeniem metanowym - w 73. rocznicę ogłoszenia Planu Schumana. Tak wtedy, jak i dziś chodzi - w dużej mierze - o węgiel; wtedy - o koordynację jego wydobycia, by nigdy więcej nie zagrażało ono pokojowi w Europie; a dzisiaj - o to, by ograniczać towarzyszące temu wydobyciu emisje metanu - bardzo szkodliwe dla klimatu - ale w sposób zgodny z duchem i literą sprawiedliwej transformacji energetycznej całej Unii Europejskiej - zaznaczył prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany i były premier. - To się udało, także dzięki współpracy polskich europosłów ponad podziałami politycznymi. Mamy kompromis, który jest dobry zarówno dla środowiska i klimatu, jak i - województwa śląskiego - wskazał Jerzy Buzek.

Kompromis zakłada dopuszczalne poziomy emisji metanu w wysokości 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku oraz 3 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla od 2031 roku. Emisje te mają być liczone na poziomie operatora, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalń je uśrednić.

Jest też zamiana kar za emisję metanu na opłaty i możliwości wykorzystania tych odprowadzanych przez kopalnie opłat za nadmiarowe emisje na inwestycje w wychwytywanie metanu w kopalniach. Mechanizm ten ma zachęcać do inwestycji i tym samym wpływać na ograniczanie zmian klimatycznych.

Teraz rozporządzenie będzie przedmiotem tzw. trilogów - negocjacji trójstronnych między Komisją Europejską, Parlamentem i Radą Europejską.

- Jeżeli do końca roku uda się osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznego kształtu przepisów, Parlament Europejski będzie w stanie zatwierdzić je jeszcze w tej kadencji. A w międzyczasie rząd - jeszcze ten obecny i mimo trybu kampanijnego - powinien przyspieszyć z zieloną transformacją. Kompromisem ws. metanu kupiliśmy trochę czasu, ale przemiany w górnictwie są nieuniknione, a każdy miesiąc bezczynności skazuje nas na lata dalszych zapóźnień, kosztów i postępującej izolacji w UE - wskazał prof. Jerzy Buzek.