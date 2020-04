W sprawie PGG przyszedł czas na kompromis. Związki spotkają się z wicepremierem

Przewodniczący central związkowych działających w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) spotkają się we wtorek 21 kwietnia w Warszawie, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Tematyką spotkania będzie aktualna sytuacja oraz dalsze perspektywy funkcjonowania PGG. - Myślę, że do kompromisu dojdzie, bo dojść musi w tak trudnej sytuacji, w jakiej jest Polska Grupa Górnicza - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu.

W PGG pilnie potrzebne są działania antykryzysowe. Po tym jak związki odrzuciły propozycję zarządu i przedstawiły swoją, zarząd wskazał, że propozycja związków nie uratuje firmy.W zakresie wynagrodzeń i zapisów tarczy antykryzysowej pozwoliłaby bowiem zaoszczędzić zaledwie 26 mln zł, zamiast planowanych 125 mln zł.-Wiemy, że wyrzeczenia są trudne dla każdego z pracowników, ale w kształcie proponowanym przez związki są one niestety zbyt małe, niewystarczające, stanowią kroplę w morzu potrzeb. Jesteśmy w stanie głębokiego kryzysu - wskazywał Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG.Zaznaczył również, że jeżeli spółka nie podejmie zaproponowanych przez siebie działań, a zapotrzebowania na węgiel jeszcze spadnie, PGG będzie generowała straty w wysokości 240 mln zł miesięcznie. W czarnym scenariuszu po trzech miesiącach oznacza to ponad 700 mln zł straty.Być może więc w trakcie spotkania związkowców z wicepremierem Sasinem uda się wypracować rozwiązanie, które będzie można wdrożyć, żeby PGG zdołała przetrwać. W branży górniczej podkreśla się bowiem, że to nie jest czas na spory i jakąkolwiek licytację żądań. Potrzebne są szybkie działania ratujące spółkę.