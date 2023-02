W SRK uzgodniono podwyżkę wynagrodzeń

16 lutego 2023 roku przedstawiciele związków zawodowych oraz zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podpisali porozumienie dotyczące podwyżek wynagrodzeń.

Ustalenia musi jeszcze zaakceptować Ministerstwo Aktywów Państwowych.

- Mając na uwadze konieczność utrzymania w 2023 roku realnego poziomu wynagrodzeń zgodnego z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą kraju, powstałą w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, tj. wojny na Ukrainie i inflację wyższą niż pierwotnie zakładano, skutkującą podwyższeniem cen, co przekłada się na dużo wyższe koszty utrzymania pracowników i ich rodzin, strony zgodnie oświadczają, że po uzyskaniu zgody Ministerstw Aktywów Państwowych pracodawca dokona ustalenia wzrostu funduszu wynagrodzeń - zaznaczono po spotkaniu 16 lutego, wskazując jednocześnie jak ma to wyglądać.

I tak, kwota bazowa do wyliczenia wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2023 roku będzie stanowiła przeciętne wynagrodzenie z premią inflacyjną osiągnięte w spółce w 2022 roku, które wyniosło 9679,09 zł brutto.

Po wprowadzeniu podwyżki w wysokości 15,4 proc. (takie podwyżki ustalono też w Polskiej Grupie Górniczej, Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Tauronie Wydobycie, Lubelskim Węglu Bogdance i Węglokoksie Kraj; są one oparte na wskaźniku średniorocznej inflacji powiększonej o 1 punkt procentowy) średnie wynagrodzenie w SRK wzrośnie do 11169,97 zł brutto i będzie stanowiło podstawę do naliczenia funduszu wynagrodzeń.

Zwiększony ma również zostać ekwiwalent pieniężny za 1 tonę węgla deputatowego - do kwoty 1470 zł. Strony ustaliły przy tym, że wyliczony na podstawie tych zapisów fundusz wynagrodzeń zostanie zagospodarowany w sposób uzgodniony w odrębnym porozumieniu.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) prowadzi likwidację zakładów górniczych, zabezpiecza też sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym, gazowym i pożarowym. Spółka zagospodarowuje majątek oraz sprzedaje nieruchomości likwidowanych kopalń. Zajmuje się też między innymi zagospodarowaniem, rekultywacją i rewitalizacją przejmowanych terenów pogórniczych.