W tydzień wydobywają tyle węgla, ile Polska w rok. Ale to my musimy zamykać kopalnie

Dzienne wydobycie węgla w Chinach, choć spadło w maju 2023 roku, i tak jest monstrualne w zestawieniu z polską skalą. Wypchnięcie problemu poza Europę nie załatwia sprawy.

Paradoksalnie z każdą kolejną światową konferencją klimatyczną COP produkcja węgla rosła, przenosząc się z państw rozwiniętych na Wschód, do Azji.

Produkcja węgla w Unii Europejskiej spadła przez dwie dekady o połowę, natomiast na świecie wzrosła o ponad 80 proc., a w Chinach o ponad 200 proc.

Najwięksi gracze, jak Chiny, Indie, USA i niemal cała Azja, radykalnie zwiększają produkcję i konsumpcję energii.

Chiny wyprodukowały w maju około 385,5 mln ton węgla, czyli 12,44 mln ton dziennie.

To spadek z 12,72 mln ton w kwietniu. Produkcja węgla w okresie styczeń-maj 2023 roku wyniosła 1,91 miliarda ton, a zatem o 4,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Warto tu przypomnieć, że wydobycie węgla kamiennego w polskich kopalniach wyniosło całym w 2022 roku ok. 52,8 mln ton, natomiast w 2021 roku było to ok. 55 mln ton.

Polski podatnik utrzymuje światowe górnictwo? "Zajmijcie się Chinami"

Zatem nasze wydobycie przy wydobyciu w Chinach jest praktycznie niezauważalne. Jednak w UE jest coraz większy nacisk na dekarbonizację. Krajowe wydobycie ma być stopniowo ograniczane - umowa społeczna dla górnictwa stanowi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego potrwa u nas do 2049 roku.

Rosnący deficyt węgla na krajowym rynku pokrywany jest wysokim importem surowca. Import węgla do Polski wyniósł ponad 20,2 mln ton w 2022 roku. To bardzo wysoki poziom, zważywszy że posiadamy bogate zasoby tego surowca. Jednak nie widać u nas decyzji, które przełożyłyby się na zwiększanie wydobycia w krajowych kopalniach.

Import węgla na polski rynek powoduje dziś, że polski podatnik utrzymuje poza granicami Polski około 40 tysięcy miejsc pracy w górnictwach państw, które eksportują węgiel do Polski.

Poza UE węgiel ma się dobrze. W 2022 roku odnotowano historyczny rekord produkcji węgla na świecie w wysokości 8,4 mld ton. Produkcja węgla dynamicznie rośnie: w ciągu ostatnich dwóch lat o 700 mln ton. Z klimatycznego punktu widzenia produkowana w Polsce ilość węgla nie ma istotnego znaczenia dla bilansu światowego.

Zapasy węgla w chińskich portach i głównych elektrowniach węglowych osiągnęły wysoki poziom na początku czerwca 2023 roku. Obecnie zapotrzebowanie na węgiel wykazuje znowu oznaki wzrostu, bowiem wyjątkowo upalna pogoda w Chinach zwiększa zużycie energii na potrzeby klimatyzacji.

- Jeśli ktoś naprawdę chce chronić planetę, niech zajmie się Chinami, powinien omówić z nimi warunki zmniejszenia produkcji węgla, która wynosi obecnie w Chinach 4,3 mld ton - apelował niedawno prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

Zatem paradoksalnie z każdą kolejną światową konferencją klimatyczną COP produkcja węgla rosła, przenosząc się z państw rozwiniętych na wschód do Azji. Produkcja węgla w UE spadła przez dwie dekady o połowę, natomiast na świecie wzrosła o ponad 80 proc., a w Chinach o ponad 200 proc.

Wzmacniany do 2035 roku sektor węglowy ma zapewnić Chińczykom własną tanią energię

Najwięksi gracze, jak Chiny, Indie, USA i niemal cała Azja, radykalnie zwiększają produkcję i konsumpcję energii. Wyjątkiem jest UE, której przemysł traci konkurencyjność. Walka ze zmianami klimatu jest w znaczącej mierze uwarunkowana czynnikami natury politycznej, o czym świadczy wzmagana głównie od 2018 roku presja na węgiel. Należy tu wskazać chociażby na windowanie cen przymusowych uprawnień emisyjnych ETS.

Rynek węgla na świecie, zwłaszcza w Azji, ma się całkiem nieźle, stanowiąc dla rozwijających się państw jeden z motorów napędowych ich konkurencyjności. A wzmacnianie do 2035 roku pozycji sektora węglowego pozwoli Chińczykom na posiadanie niskokosztowej energii opartej na własnych zasobach.

- Odkrywa się starą prawdę, o której w strategii globalizowania wymiany gospodarczej zapomniano. Rosja przypomniała światu, że geopolityka to najnowsza technologia, zasoby paliw i brutalna siła armii - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę.

- Skokowy rozwój źródeł odnawialnych i elektryfikacja transportu wymagają ogromnych ilości surowców, nie tylko węgla i stali, ale też miedzi, kobaltu, litu, niklu i metali ziem rzadkich. Ich wydobycie i rafinacja wiążą się z degradacją środowiska, wielkimi emisjami i użyciem ogromnych ilości wody - przypominał ostatnio europoseł Grzegorz Tobiszowski.

- Europejski postęp boleśnie odczuwają biedne obszary Afryki, Ameryki Południowej, Azji. Toksyczne ścieki z produkcji wpuszczane są do rzek, powodując skażenie całych regionów. W kopalniach odkrywkowych drążone są wykopy wielkości miast - dodawał.

Tobiszowski: unijną transformację zasila węgiel i surowce, których wydobycie degraduje środowisko

- Energia potrzebna do produkcji surowców pozyskiwana jest z węgla spalanego bez jakichkolwiek norm środowiskowych. Światowe zużycie węgla wciąż rośnie - przypomniał Tobiszowski.

- Komisja Europejska chwali się malejącymi emisjami na terenie Wspólnoty. Tymczasem globalne emisje wciąż rosną, między innymi dlatego, by zaspokoić potrzeby unijnej transformacji. Klimat jest jeden dla całej planety. Przesunięcie emisji poza obszar UE nie rozwiązuje problemu, a jeszcze go pogłębia - zaznaczył Grzegorz Tobiszowski.

Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie, jak energia, ropa czy węgiel. Są niezbędne do funkcjonowania i zachowania obecnego poziomu życia. To, ile kosztuje i jakie skutki powoduje ich wydobycie oraz skąd pochodzą, powinno być istotnym elementem dyskusji politycznej.