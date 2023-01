W tym kraju mocno rosną inwestycje górnicze

W Peru znacznie rosną inwestycje w przemyśle górniczym. Kraj ten jest drugim co do wielkości producentem miedzi na świecie po Chile.

Peruwiańskie Ministerstwo Energii i Górnictwa opublikowało swój najnowszy Biuletyn Statystyczny Górnictwa, który pokazuje, że skumulowane inwestycje górnicze wzrosły o 3,2 proc. do listopada 2022 roku - do 4,6 mld dolarów w porównaniu z 4,4 mld dolarów odnotowanych rok wcześniej.

Listopad 2022 roku był najlepszym miesiącem, z sumą 467 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 7,8 proc., w porównaniu z 434 milionami dolarów odnotowanymi w poprzednim miesiącu.

Jak zaznaczono w Mining.com, Anglo American był największym inwestorem w 2022 roku z 964 milionami dolarów. Udział spółki we wszystkich inwestycjach górniczych wyniósł aż 20,9 proc.

Obok Anglo American uplasowała się Minera Antamina, której współwłaścicielami są Glencore, BHP Group, Teck Resources i Mitsubishi Corp. Spółka joint venture zainwestowała w 2022 roku 394 mln dolarów, a za nią plasuje się Minera Yanacocha, której inwestycje osiągnęły 332 mln dolarów.

Raport skupia się na działalności poszukiwawczej, w ramach której między styczniem a listopadem 2022 roku zainwestowano 383 mln dolarów, co stanowi wzrost o 33,9 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Z drugiej strony skumulowane inwestycje w rozwój kopalń wyniosły 778 mln dolarów do listopada 2022 roku, co stanowi wzrost o 49,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Warto zaznaczyć, że Peru jest drugim co do wielkości producentem miedzi na świecie po Chile.