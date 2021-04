W tym roku świat będzie potrzebował więcej węgla

Analitycy wskazują, że w 2021 roku nastąpi wzrost popytu na węgiel. Powinno temu towarzyszyć umacnianie się cen tego surowca. Przewiduje się, że zużycie węgla na świecie wzrośnie o 3,8 proc.

- W walce na rzecz klimatu ważna jest światowa solidarność. Walczy się z naszym górnictwem węgla kamiennego, a stanowi ono około 1 proc. światowej produkcji tego surowca - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż., prof. Akademii Górniczo-Hutniczej Paweł Bogacz. - Trzeba więc zapytać, co z pozostałymi 99 procentami? Poza Unią górnictwo węglowe ma się bowiem całkiem dobrze. Wystarczy tu wymienić Chiny, Wietnam czy Indie oraz Indonezję. Tam produkcja węgla rośnie. Osamotnione tego typu działania Unii w walce o klimat są więc skazane na niepowodzenie i będą skutkować przede wszystkim obniżeniem konkurencyjności unijnej gospodarki - dodaje.Dopóki więc działania na rzecz klimatu nie będą podejmowane solidarnie, w skali całego globu, dopóty nie będzie sensownych efektów. Przecież emisja dwutlenku węgla to kwestia światowa, a nie poszczególnych regionów.Cóż więc z tego, że UE może się ogłosić liderem w walce o klimat, skoro inne gospodarki w świecie mogą jej jeszcze bardziej odjechać.- A my, jako kraj na dorobku, możemy mieć do tego katastrofę na rynku pracy i stracić resztki własnej myśli technologicznej w energetyce i górnictwie. Lepiej, żeby taki scenariusz się nie spełnił - zaznacza Paweł Bogacz.Zobacz także: Rynek powinien sprzyjać Jastrzębskiej Spółce Węglowej