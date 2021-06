W tym tygodniu do Czech poleci delegacja negocjować umowę ws. Turowa

Do Czech poleci w tym tygodniu polska delegacja złożona z kilku ministrów konstytucyjnych, aby ustalić ostateczne szczegóły umowy w sprawie kopalni w Turowie i przyspieszyć cykl negocjacji - poinformował we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Zapytany w Polsat News, na jakim etapie są negocjacje z Czechami w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów po przesłaniu Polsce przez Republikę Czeską projektu umowy międzyrządowej w tej kwestii, Müller odpowiedział, że "w tym tygodniu do Czech poleci nasza delegacja złożona z ministrów w naszym rządzie, ministrów konstytucyjnych".



Jak zaznaczył, skład delegacji będzie jeszcze we wtorek ostatecznie ustalany. "To będzie kilku ministrów w randze konstytucyjnej, więc delegacja na wysokim poziomie tak, aby ustalać ostateczne szczegóły tej umowy" - podkreślił.



Rząd, jak wyjaśnił Müller, liczy, że to przyspieszy cykl negocjacji. "Kilka tygodni temu już taki kierunkowy protokół został ustalony, natomiast oczywiście zawsze trzeba to finalizować w ramach dłuższych umów" - powiedział.



Zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki nie pospieszył się, zapowiedziawszy wycofanie skargi w sprawie kopalni przez Czechy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rzecznik rządu zaznaczył, że dotyczyło to sytuacji, która nastąpi po podpisaniu umowy.



"Podkreślałem to w Brukseli również, że po podpisaniu umowy, która właśnie się finalizuje, Czesi zadeklarowali pewną bezprzedmiotowość takiej skargi siłą rzeczy, bo ona będzie już rozwiązana na poziomie umowy międzynarodowej" - zaznaczył.



Pytany, ile zapłacimy za porozumienie z Czechami, rzecznik rządu przypomniał, że strona polska deklaruje gotowość do wspólnych działań inwestycyjnych w ramach ochrony środowiska obszaru przy kopalni. Co do możliwego terminu sfinalizowania umowy zastrzegał, że Czechy są w okresie wyborów parlamentarnych, co powoduje inną dynamikę polityczną wewnątrz tego kraju.

Republika Czeska wysłała do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Poinformował o tym w poniedziałek na Twitterze minister środowiska Richard Brabec.

Czytaj: Czechy wysłały do Polski projekt umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów