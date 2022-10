W tym tygodniu PGG rozpocznie sprzedaż miałów energetycznych dla rolników

W tym tygodniu Polska Grupa Górnicza uruchomi program sprzedaży miałów energetycznych dla rolników, używających tego paliwa do celów związanych z produkcją rolną - poinformował PAP prezes PGG Tomasz Rogala. Rolnicy będą mogli kupić węgiel przeznaczoną dla nich ścieżką, poza sklepem internetowym.

"Do końca tego roku producenci rolni będą mogli nabyć w tej formule 300 tys. ton miałów energetycznych; taką samą ilość zarezerwowaliśmy na przyszły rok" - powiedział szef górniczej spółki. Zapewnił, że program będzie uruchomiony jeszcze w tym tygodniu.

"W tym tygodniu zaczynamy. Wszystkie szczegóły zostaną podane niebawem na naszej stronie internetowej. Zamówienia będą składane i rozpatrywane osobnym trybem, poza sklepem internetowym. Miały energetyczne będą kierowane do podmiotów, które mają status rolniczy, objętych regulaminem sprzedaży" - dodał prezes Rogala.

Jak dowiedziała się PAP, w najbliższych dniach na stronie internetowej PGG pojawi się regulamin sprzedaży oraz formularz, za pomocą którego producenci rolni zużywający miały energetyczne dla celów związanych z produkcją rolną będą mogli zgłaszać wolę zakupu tego paliwa w PGG.

Wnioski mają być przyjmowane do końca października (z możliwością wydłużenia lub skrócenia tego terminu, kiedy np. limit węgla zostanie wyczerpany) i będą weryfikowane według kolejności wpływu.

O tym, że PGG przygotuje ścieżkę sprzedaży 600 tys. ton węgla dla rolników, informował w końcu września br. na Twitterze wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. Wcześniej, podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Karpaczu, wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powiedział PAP, że rząd przygotowuje rozwiązania, pozwalające na szybsze kupno i dostarczanie węgla dla rolników produkujących m.in. w szklarniach.

Obecnie Polska Grupa Górnicza oferuje też miały energetyczne w swoim sklepie internetowym - podczas dotychczasowych sesji sprzedażowych, organizowanych w poniedziałki, środy i piątki, podaż tego paliwa przekraczała popyt. Natomiast podczas sesji we wtorki i czwartki w e-sklepie oferowany jest najbardziej poszukiwany na rynku węgiel opałowy - ok. 50 tys. ton tygodniowo. Podczas każdej takiej sesji opał usiłuje kupić ok. 140 tys. chętnych.

Uczestniczący we wtorkowej konferencji PRECOP 27 prezes PGG potwierdził wcześniejsze informacje, że w przyszłym roku kopalnie spółki mają wydobyć ok. 23,5 mln ton węgla, wobec pierwotnego planu 22,5 mln ton. Plan wydobywczy na 2022 rok przewidywał początkowo produkcję rzędu 23 mln ton, został jednak skorygowany w dół w związku z warunkami geologicznymi oraz zagrożeniami naturalnymi w kopalniach.